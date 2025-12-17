水上恒司、学生時代の憧れの存在明かす「知識と考え方と感性が素晴らしくて」【WIND BREAKER／ウィンドブレイカー】
【モデルプレス＝2025/12/17】俳優の水上恒司が12月17日、都内で開催された映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』公開御礼舞台挨拶に出席。学生時代に憧れていた存在を明かした。
【写真】水上恒司「普段とのギャップすごい」衝撃の奇抜ヘア姿
同名人気コミックを実写化した本作は、ケンカの強さだけを信じて街の外からやってきた風鈴高校1年・桜遥（水上）が、正義の不良軍団・防風鈴（ボウフウリン）と出会い、街を守るために繰り広げる活躍を描く。この日は、ケンカはめっぽう弱いが情報収集に長けた楡井秋彦を演じた木戸大聖、独特のケンカスタイルで右目の眼帯がトレードマークの蘇枋隼飛を演じた綱啓永、風鈴高校のてっぺんである梅宮一（上杉柊平）を崇拝する荒くれもの・杉下京太郎を演じたダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のJUNONも出席した。
イベントでは、観客と直接質疑応答することに。共演者をかっこいいと感じたエピソードを問われた水上は「時代が時代ですのでね、昔みたいにキャスト同士がバチバチになるみたいなことって、あんまり最近は聞きませんけれども…とはいえ若いキャストが集まるってなったときに、僕がこの中で一番年下なんですが、いわゆる座長って言われるポジションでもありますので、多少なりとも気負って現場に臨んでいったわけですけど、皆さんすごく柔らかくて。何も、僕がなんで心配してたんだ？っていうくらい、皆さんしっかりと現場に立たれていたので。先輩方の皆さん、素敵だなと思っていましたね」と回想。最もギャップを感じた共演者を聞かれると「上杉さんは、本当に強面ですけど、すごくキュートで面白い方ですね」と明かした。
木戸は「それこそ柊平くんだったんですよ。途中からクランクインだったんですけど、自分がクランクインされる前日に、現場にカフェカーの差し入れをしてくださって。自分が現場に入る前なのに、その現場にっていうのは、『うわ！やりたいな！』と思って」と告白。次の撮影現場でやってみてはどうかと投げかけられると「やります！」と真似することを公言した。これを受けて水上は「っていうか、それ思ったんだったら、この現場でもやってくだされば」「今日もだし、撮影中も」とツッコミを入れ、木戸は「確かに。やればよかったけど、恒司もそれこそ、ホットミール、ご飯を差し入れしてくださって。おいしかったです」と笑顔を見せた。
また、JUNONは「恒司が、アクションがかっこいいなと」とコメントし、「型がめっちゃきれいだし、綺麗でかっこいいんですよね。ちょっと笑ってるのがかっこいいんですよね。楽しそうに喧嘩を。桜っていう立場でやっているのかもしれないんですけど、それがすごくかっこいいなと思いました」と絶賛。アクションの撮影に関して、水上は桜のライバル的存在を演じた濱尾ノリタカとのシーンに言及して「桜が殴られた反動で、左足から回転で後ろ蹴りするっていうのを、受けてやって、受けてやってっていう。お互いくるくるっと、2〜3秒もないカットなんですけど、あそこはすごく大変なカットでしたね。アングル的にどこをかぶせればいいかっていう話もありましたし」と振り返った。
学生時代の憧れの存在を質問された水上は「高校1年生の時の、野球部の先輩。その時のキャプテンだった、2個上の先輩ですね。まあ頭が悪かったんですよ。本当に留年ギリギリ。うちの母校もその時は偏差値が高くはないのに、ギリギリだった。本当に、言葉があれですけど、アホなんですね。なんですけど、いわゆる野球IQと呼ばれる言葉があるんですけど、野球に関する知識と考え方と感性が素晴らしくて」と回顧。初めて夏の甲子園に出場した代のキャプテンだったとしたうえで「人をまとめる力がすごくあって、人望もあって。けいすけさんっていうんですけど、けいすけが言ってるんだったら、俺らはついていくっていうような。防風鈴のような個性豊かなメンバーがいたんですけど、その人たちがみんなついて行ってる姿を見て、僕はかっこいいなと思った」と笑顔で明かした。（modelpress編集部）
