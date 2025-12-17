「ミニバッグ荷物入りきらない」問題 →【3COINS】の「激かわエコバッグ」で解決！

お気に入りのバッグに荷物が入らなくなってしまったときに備えて、おしゃれなエコバッグを持っていると便利。今回は、トレンド感のあるチェック柄や冬らしいベロア素材を採用した、高見えするエコバッグを【3COINS（スリーコインズ）】から紹介します。ぜひ在庫があるうちにゲットして。

カジュアルな印象のチェック柄大容量エコバッグ

【3COINS】「オンブレチェックエコバッグ」\880（税込）

今日は荷物が増えそう。そんなときは、A3サイズも入る大きめエコバッグがおすすめ。カジュアルなオンブレチェックがポイント。こちらのブラックのほか、やや明るい印象のブルーやピンクもおすすめです。使わないときは小さく折りたためて、収納しやすいのが嬉しいポイント。

大人が使いやすい◎ 上品なベロアのバッグ

【3COINS】「ベロアリブエコバッグ」\660（税込）

クシュクシュとした生地感がポイントの、光沢のあるベロア素材のバッグ。プチプラながら高見えし、大人コーデにぴったりです。使わないときは小さく折りたたんで、ゴムバンドで留めておけます。約48cm × 28cm × 10cmという普段使いしやすいサイズで、ちょっとしたお出かけで重宝する予感。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M