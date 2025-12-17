見つけたらラッキー♡【ミスド】カラフルで可愛い！「ファンシードーナツ」

【ミスタードーナツ】には、実は公認なのにメニューには載っていない、レアドーナツが存在するのを知っていますか？ いつ・どこで販売されるのかは未定。出会えたら幸運と思える、まさに“幻の一品”です。今回は、そんな知る人ぞ知るレアドーナツの魅力をたっぷりご紹介します。

狙い目は季節限定商品の終売タイミング！？

“幻の一品”の正体は、コラボ商品や季節限定商品の余った原材料を使って生まれる「ファンシードーナツ」。【ミスド】がフードロス削減のために行っている取り組みのひとつで、食べるだけで環境にもやさしいという、なんとも嬉しい仕組みです。

ビジュ満点！ 可愛すぎる「カラフルホワイトチョコレート」

長期間販売される可能性は低いので、出会えたら即買い推奨！ @megumiko_maniaさんが幸運にもGETしたのは「カラフルホワイトチョコレート」。一目惚れ間違いなしのビジュアルで、チョコレート生地にホワイトチョコレートをコーティング。さらに、カラースプレーチョコをトッピングした一品です。

高級感あり！ モノトーンがカッコイイ「クッキー & ホワイトリング」

【ミスド】商品を数多く味わっている@megumiko_maniaさんのSNSで、筆者が気になったのは、スタイリッシュなビジュアルが目を惹く「クッキー & ホワイトリング」。ふわふわ食感が特徴のイースト生地に、ホワイトチョコレートをコーティングし、ココアクッキーをたっぷりトッピング！ 食べ応えがありそう。

しっかりこだわりが伝わる生地 × デコレーション

余った材料をただ使うだけでなく、美味しさを追求してマッチする生地を使ったり、映えるデコレーションをしたりと工夫満載！ 【ミスド】に行ったら、ショーケースを端から端までチェック。レアドーナツを発見したら、迷わずオーダーして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N