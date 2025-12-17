狩野英孝、“話題沸騰”加藤小夏のゲーム実況は「昔の自分を見てるような感じでしたね」
タレントの狩野英孝（43歳）が、12月16日に放送されたバラエティ番組「岩井 狩野 えびちゅうの推しかるちゃー」（毎日放送）に出演。人気ゲーム「SILENT HILL f」の主人公を演じ、さらに同ゲームの実況動画で話題沸騰中の女優・加藤小夏（26歳）について語った。
アニメ・ゲーム・マンガなどあらゆる推しコンテンツのスタッフロールに注目する同番組。今回は狩野もハマっている人気ホラーゲーム「SILENT HILL f」が取り上げられた。
その中で、YouTubeチャンネル「SILENT HILL f を本人がやります」を10月21日に開設し、初回の配信が500万回再生を突破、チャンネル登録者数も開設1か月強で40万人を突破するなど、いま話題沸騰中の女優・加藤小夏の話題に。狩野は「（加藤のゲーム実況を）オレ知らなくて。本人からしたらストーリー分かってるわけですもんね。台本もあるし」と話すと、同作プロデューサーは「ストーリーは分かってるんですけど、順番通りには撮っていないので、たぶん本人の中では“断片的に分かってる”。半分初見で、ときどき記憶が蘇る」状態だと推測する。
ちなみに、加藤のゲーム実況はメーカー側からの依頼ではなく「本人が自発的にやられてるんですよ。（メーカー側としても）ビックリしていて。ビックリしたんですけど、スタッフもドキドキしながら見てます」とのこと。
番組では、ネットで多くの反響があった、加藤のゲーム実況のハイライトを紹介。初めてその様子を目にした狩野は「昔の自分を見てるような感じでしたね」と話し、ハライチ・岩井勇気も「こういうときありましたよね」とコメント。狩野は「ほんとに分からなくて、頼るのは視聴者さんのチャットで。その通りに行って、みんなと喜ぶ、みたいな」と語る。
そして「このまんま、ゲーム好きになって欲しい、っていうゲームファンが多いから」「またちょっと普通の実況者と違って『あっ！この声録ったな！』とか、『この声、ここで使うんだ』とか、すごい、普通の配信者にはない裏側、超レアなコメントじゃないですか」と絶賛した。
