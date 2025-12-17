気になる人はお早めに〜！

【全写真】どれ買うか迷う〜！「紀ノ国屋の福袋」各タイプの内容（画像ギャラリー）

紀ノ国屋の公式オンラインストアで、年末恒例の福袋「ハッピーバッグ」と「ハッピーボックス」が数量限定で販売中です。

今年は使いやすいエコバッグや保冷バッグを集めた「ニューイヤーハッピーバッグ」と、バッグに加えてカレーやスープ、お菓子などのこだわり食品が入った「ニューイヤーハッピーボックス」の2種類が登場。

また、公式オンラインストア先行販売の「お年玉袋」も好評販売中！

こちらには限定の大容量バッグとともに、高級オリーブオイルやシャンパン、ウイスキーなどのグルメ商品が詰め合わせられています。

いずれも人気商品のため、在庫は公式サイトでご確認を。チェックはお早めに！

●ニューイヤーハッピーバッグ ラインナップ

・ニューイヤーハッピーバッグ（ピンク）

内容：モンステラ柄のクリアトート、コンパクトバッグ、エコバッグ、保冷バッグ、スライドジッパーバッグのセット

・ニューイヤーハッピーバッグ（グリーン）

内容：グランドフードホール コラボバッグM、キルティングトート、まとまる保冷バッグのセット

・ニューイヤーハッピーバッグ（ブラウン）

内容：レ・トワール・デュ・ソレイユ 4ポケットトートS、カラーエコスペシャル、まとまる保冷バッグ、スライドジッパーバッグのセット

●ニューイヤーハッピーボックス ラインナップ

・ニューイヤーハッピーボックス（ブラック）

内容：キルティングトート、まとまる保冷バッグ、黒毛和牛カレー、国産ビーフシチュー、オーガニックドリップコーヒー、黒糖クロワッサンラスクのセット

・ニューイヤーハッピーボックス（グリーンティー）

内容：カラーエコスペシャル、モンステラ柄クリア帆布バッグ、煎茶ティーバッグ、ゆず茶、野菜スープ、ポタージュのセット

・ニューイヤーハッピーボックス（ピンク）

内容：ローズピンクのスペシャルエコロジーバッグ、マカロンカラーの保冷バッグ、ワイントート、紅茶ワッフル、ウエバーチョコレート、セミドライアップルシナモンのセット

販売店舗：インターナショナル（青山店）、国立店、等々力店、吉祥寺店、鎌倉店のみ

販売開始日：12月29日（月）より

※販売店舗が限られている。数量限定商品のため、なくなり次第終了。商品内容は変更になる場合があり。