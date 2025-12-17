【福袋ニュース】年末恒例「紀ノ国屋のハッピーバッグ」発売中だよ！ 人気商品は早めにチェックすべし〜!!
気になる人はお早めに〜！
【全写真】どれ買うか迷う〜！「紀ノ国屋の福袋」各タイプの内容（画像ギャラリー）
紀ノ国屋の公式オンラインストアで、年末恒例の福袋「ハッピーバッグ」と「ハッピーボックス」が数量限定で販売中です。
今年は使いやすいエコバッグや保冷バッグを集めた「ニューイヤーハッピーバッグ」と、バッグに加えてカレーやスープ、お菓子などのこだわり食品が入った「ニューイヤーハッピーボックス」の2種類が登場。
また、公式オンラインストア先行販売の「お年玉袋」も好評販売中！
こちらには限定の大容量バッグとともに、高級オリーブオイルやシャンパン、ウイスキーなどのグルメ商品が詰め合わせられています。
いずれも人気商品のため、在庫は公式サイトでご確認を。チェックはお早めに！
●ニューイヤーハッピーバッグ ラインナップ
・ニューイヤーハッピーバッグ（ピンク）
内容：モンステラ柄のクリアトート、コンパクトバッグ、エコバッグ、保冷バッグ、スライドジッパーバッグのセット
・ニューイヤーハッピーバッグ（グリーン）
内容：グランドフードホール コラボバッグM、キルティングトート、まとまる保冷バッグのセット
・ニューイヤーハッピーバッグ（ブラウン）
内容：レ・トワール・デュ・ソレイユ 4ポケットトートS、カラーエコスペシャル、まとまる保冷バッグ、スライドジッパーバッグのセット
●ニューイヤーハッピーボックス ラインナップ
・ニューイヤーハッピーボックス（ブラック）
内容：キルティングトート、まとまる保冷バッグ、黒毛和牛カレー、国産ビーフシチュー、オーガニックドリップコーヒー、黒糖クロワッサンラスクのセット
・ニューイヤーハッピーボックス（グリーンティー）
内容：カラーエコスペシャル、モンステラ柄クリア帆布バッグ、煎茶ティーバッグ、ゆず茶、野菜スープ、ポタージュのセット
・ニューイヤーハッピーボックス（ピンク）
内容：ローズピンクのスペシャルエコロジーバッグ、マカロンカラーの保冷バッグ、ワイントート、紅茶ワッフル、ウエバーチョコレート、セミドライアップルシナモンのセット
販売店舗：インターナショナル（青山店）、国立店、等々力店、吉祥寺店、鎌倉店のみ
販売開始日：12月29日（月）より
※販売店舗が限られている。数量限定商品のため、なくなり次第終了。商品内容は変更になる場合があり。