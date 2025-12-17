竹内涼真＆町田啓太、W主演作世界配信への心境語る「飛んでけ！って感じ」「万感の思い」
俳優の竹内涼真と町田啓太が17日、都内で開催されたW主演を務めるNetflix映画『10DANCE』配信記念イベントに登場。竹内は「こんなに心と体がリンクして、充実した作品は初めて」と、町田は「万感の思いというのは、こういうことなんだな」と本作に対する熱い思いを語った。
【写真】竹内涼真＆町田啓太の並びがまぶしすぎる！
本作は、井上佐藤による大ヒット漫画『10DANCE』（講談社「ヤングマガジン」連載）の実写化。ある理由から国内の大会にこだわる主人公・鈴木信也（竹内）と、鈴木を【10ダンス】の世界に誘うもう1人の主人公・杉木信也が織りなす、男性同士の愛とダンスに対する情熱のドラマを描く。この日は大友啓史監督も出席していた。
竹内は「いよいよ来たかという気持ちですね。すごく嬉しいです」とコメント。また「僕が俳優を始めてまだ12年ですけど、作品をやってこんなに心と体がリンクして、充実した作品は初めてかな。初めてですね」と手ごたえを感じている様子で、「いよいよ世界中に届くのかなと思うと、すごく心もざわざわしていますし、嬉しい気持ちとドキドキした気持ちと…飛んでけ！って感じですかね」と笑顔を見せた。
町田も「飛んでけって感じですね」と白い歯を見せて「万感の思いというのは、こういうことなんだなと。ちょっと今、思っております」と感慨深げで「全てを出し尽くしてというか、注いで。全員で注いで作った作品なので」と思い入れの強さをうかがわせて「本当にどういう反応が来るのか、とか。絶対に楽しんでもらえると思うんですけど。いやあ、本当に楽しみです」と話していた。
町田は、タイトルが社交ダンスの競技で「スタンダード5種目」「ラテンアメリカン5種目」の合計10種目を踊り、その総合力で競うことだと説明して「（大友監督が）『10ダンス全部やろうよ』って言った瞬間にちょっと凍り付きました（笑）」とぶっちゃけ。竹内が腹をくくりたそうにしていたため、自ら進んで腹をくくったそうで、竹内は「本当にあれは感謝です」と笑顔。町田は「大友さんは僕らに賭けてくれているし、みんなが賭けてくれているし、できると信じてくれているんだから、自分たちが信じなかったら、何も物語が動かないなと思って、突っ込みました」と振り返っていた。
Netflix映画『10DANCE』は12月18日よりNetflixで世界独占配信。
