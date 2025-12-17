◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）美浦トレセン＝１２月１７日、１週前追い切り

グランプリ連覇に向けて着実に前進している。レガレイラ（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）は美浦・Ｗコースでソニックスター（４歳オープン）を１馬身ほど追走する形でスタート。道中はリズムを重視して４コーナーを回ると、直線は鞍上のゴーサインに反応して内から馬体を併せにいき、ラスト１ハロンは１１秒３と上々の伸びを披露した。

Ｗコースの手前からスタートして６ハロンで追い切るパターンが多いが、有馬記念に向けての１週前は５ハロン追いを選択。太田助手は「少し体がほぐれるまで時間がかかるということで、ダートコースでの返し馬で体をほぐして５ハロンから追い切りました」と経緯を説明した。

着実に良化はしているが、現時点では修正点もある。「左手前に替わると、まだ整っていないというのが正直なところです」と太田助手。ただ、まだ調整する時間は残っており、「エリザベス女王杯の１週前も同じようなことを言っていた気がするので、あとは週末、来週で良い変化があれば」と期待した。

昨年はエリザベス女王杯５着から有馬記念Ｖ。今年は同Ｇ１を勝っての臨戦だけに、自然と期待は高まる。太田助手は「昨年も体調が悪かったとかではなく、ゲートで後手に回ることが多かった。今回もゲートは課題になると思いますが、中山の２５００メートルなのでスタンド前発走の前走よりは楽かもしれません」とコース替わりを歓迎。スタートさえ決まれば、史上最多の６１万２７７１票の支持を集めたファンの期待に応えることが出来るはずだ。