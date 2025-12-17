実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が17日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、超富裕層への増税について私見を展開するも、まさかのツッコミを受ける場面があった。

自民党税制調査会が11日に大枠を固めた26年度税制改正大綱の改正案には、年間所得が約6億円以上の超富裕層の所得税を増税することが盛り込まれた。

この件について、ひろゆき氏が「富裕層は海外に逃げないと思う」と私見を展開していると、長年の付き合いがある「KADOKAWA」の夏野剛社長兼CEOから「お前が逃げてるじゃん!」とツッコミが。

ひろゆき氏は「僕は2019年より前に逃げたんですよ。それ以降は1億円以上の株式を持ってる人って、それを全部売ったことにして、その利益に対して税金を払いなさいっていう。たとえば株を1億円分持ってたら、5000万円納税しなさいみたいな。損しすぎるので、とてもじゃないので行けないんですよね」といい、国外転出時課税制度があるため、富裕層の海外流出は少ないと推測していた。