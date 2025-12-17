岩橋玄樹、29歳の誕生日ライブでメジャーリリース発表 来年2月発売「僕もとてもワクワクしています」
岩橋玄樹が、29歳の誕生日を迎えた12月17日、来年2月11日にテイチクエンタテインメントよりメジャーリリースを行うことを発表した。
【ライブ写真】ドレッシーな衣装でファンを魅了した岩橋玄樹
発表の舞台となったのは、東京・立川ステージガーデンにて同日に開催されたバースデー＆クリスマスイベント『29ristmas』。この日集まった2000人の観客の前で、イベント終盤にメジャーリリースの決定が発表され、会場からは大きなどよめきが起こった。
『29ristmas』は、「My Lonely X'mas（日本語ver.）」で幕を開け、スモークやピンクの幕演出などでファンを魅了。これまで発表してきた楽曲のクリスマスバージョンのほか、ハイチェアに座って歌唱するセクション、ヘヴィなロックナンバーなど、岩橋ならではの世界観で彩られたセットリストを展開した。MCコーナーではファンとたっぷりコミュニケーションを取り、水を飲む姿に「かわいい！」の声が飛ぶと、「29歳はもうその声には反応しないよ。“かっこいい！”ならいいけど」と返して笑いを誘った。さらに、誕生日を迎えた岩橋には、ファンからの合唱のサプライズや、スタッフからのケーキも登場。ステージ上で誕生日を祝ってもらうのは初めてだったといい、「本当にうれしいです」と笑顔で感謝を伝えた。
また、「今年の楽しかったこと」として、ジョニー・デップとの食事会のエピソードも明かされ、「ハリウッドスターになれるよ」と背中を押されたという貴重なトークに、会場は大いに沸いた。
岩橋は「これまでは自分でがんばってきましたけど、これからはテイチクさんと一緒に、新しい表現ができたらいいなと思っています。僕もとてもワクワクしています」とメジャーリリースへの意気込みを語り、アンコールでは「My Lonely X'mas」の英語バージョンを届けた。
あわせて、2026年2月14日には東京・豊洲PITにてワンマンライブ『GENKI IWAHASHI White Belle』を開催することも発表された。メジャーリリース作品の詳細は後日明かされる予定となっている。
岩橋は、2021年よりソロアーティストとして日本とL.Aを拠点に活動。同年12月にシングル「My Lonely X’mas」をリリースし、ファンクラブツアーやアルバムツアー、国内外の大型フェスへの出演など精力的に音楽活動を続けるほか、ジュエリーブランド「TwO hundRED」のデザイン＆プロデュースも手がける。
幼少期からの巨人ファンとして『月刊ジャイアンツ』でコラム連載を担当し、21年にはエグゼクティブエディターに就任。俳優としても今年はドラマ『恋愛ルビの正しいふりかた』、映画『男神』に出演している。
