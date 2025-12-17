「KADOKAWA」の夏野剛社長兼CEOが17日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、超富裕層への増税について私見を展開した。

自民党税制調査会が11日に大枠を固めた26年度税制改正大綱の改正案には、年間所得が約6億円以上の超富裕層の所得税を増税することが盛り込まれた。

この件について、MCひろゆき氏は「年収30億円みたいな人たちって、本当に働いているヤツらというより、単に大金持ちの息子たちだという気がするんですよ」などと持論を展開。これを受けて夏野氏は「年収30億円稼いでる人って、ひろゆきも言ってたけど努力とかそういう話じゃなくて、ラッキーですよね。自分の力じゃないですよ、正直」とコメントした。

また「（年間所得）6億円とかでも、まあ自分の力じゃないですよ。株式市場なんて宝くじみたいなところがあるから。そこで成功している人はもしかしたら才能あるかもしれないけど、日本は特にギャンブル的な要素が大きいので」といい「（増税）は全然いいんじゃないですかね」と語っていた。