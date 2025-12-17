札幌市や小樽市などで、タクシー運賃が１２月１７日から平均で１０％値上げされました。



また、運賃が２割増しになる「冬季割増」も導入されていて、生活への影響も大きくなりそうです。



１７日からタクシー運賃が値上げされたのは、札幌市・江別市・北広島市・石狩市の一部と小樽市です。



初乗り運賃は６７０円から６００円に下がりますが、走行距離は１．２８キロから１．０５キロと短くなります。





（長岡記者）「札幌駅からすすきのまで一体いくらかかるのか検証してみます。きのうまでだといくらかかる？」（タクシー運転手）「９９０円ぐらいですね」札幌駅からすすきの交差点まではおよそ１．４キロです。１６日まで１０００円程度だった運賃がどれほど上がるのでしょうか。出発からおよそ４分。（長岡記者）「メーターがいま変わりました。場所は札幌グランドホテルの手前あたりということになりました」札幌駅からわずか５００メートル進んだ地点で加算されました。加算運賃は小樽市以外でこれまでの８０円から１００円に上がっています。さらにー（長岡記者）「いまメーターが変わりました。１０００円になりました。すすきのまではまだまだあります」およそ１キロ進んだ地点で、１６日までの運賃１０００円に到達。そしてー（長岡記者）「到着しました。メーターは１３００円です。かなりメーターの進みは早くて、走っているとすぐに上がってしまうという印象でした」１６日までおよそ１０００円だった運賃は、１７日から１３００円になっていました。

タクシー運賃の値上げ率は全体の平均でおよそ１０％となります。



また、事業者の判断で、配車時にかかる迎車料金を２００円から３００円に引き上げできるほか、２０２６年３月２６日までは運賃を２割増しにできる「冬季割増」が導入されます。



今回の値上げに札幌市民はー



（札幌市民）「みんな上がっているからタクシーも大変だと思うからしょうがない」



（札幌市民）「短距離だとそんなに影響ないのかもしれないけど長距離だと影響ありますよね」



一方、タクシー会社は値上げに踏み切らざるを得ない状況だといいます。



（つばめタクシー 朝倉道夫営業部長）「昨今の物価上昇に伴い、燃料費の高騰や車両代の高騰につき値上げせざるを得ない。当社としてはより一層の安心安全のサービスの向上に努めて客に還元する」



北海道運輸局によりますと、新運賃を導入するのはタクシー事業者５３社の内５０社ということで、生活への影響も大きくなりそうです。