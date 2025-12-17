５大会ぶりとなる大学選手権優勝を狙う天理大（関西リーグ１位）が１７日、関東対抗戦３位の早大との準々決勝に向けて奈良・天理市の同校グラウンドで練習を行った。ＳＯ上ノ坊駿介主将（４年）＝石見智翠館＝は、早大のＳＯ服部亮太（２年）＝佐賀工＝との天才司令塔対決へ「よく注目されていて、すごい選手。でも、負けるとは思えませんし、４年生としてのプライドは持っています」と意気込んだ。

今季は６月に部員２人が大麻所持など麻薬取締法違反の疑いで逮捕された。苦難を乗り越え、関西リーグ最終節で京産大を４７―１５で破り、２連覇を果たした。「大学選手権まで３週間あったので、初めの１週間は修正をしながらゆっくり始まって、対戦相手が決まってからは早大を想定しながらやってきました」と上ノ坊。早大にはＳＯの服部に加えて、ＣＴＢ野中健吾主将（４年）＝東海大大阪仰星＝や、日本代表のＦＢ矢崎由高（３年）＝桐蔭学園＝らタレントぞろい。「早大はアタックにこだわっているので、ディフェンスにフォーカスしていきたい」と早大バックス陣を止められるかが勝利のカギになる。

早大との準々決勝は２０日、ヤンマースタジアム長居で行われる。全国大学選手権では、初優勝した２０２０年度決勝以来の早大戦へ「大学ラグビーは関東が注目されがちで悔しいと思っていた。関東を倒したいという気持ちを持って勝ちたい」。関東の雄を破り、関西王者の意地を見せる。