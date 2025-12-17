福岡市中央区の商業施設付近でアイドルグループ「ＨＫＴ４８」の劇場スタッフら男女２人が刺された事件で、スタッフへの殺人未遂容疑で逮捕された福岡県糸島市の無職山口直也容疑者（３０）が「メンバーを襲って道連れにし、自分も死のうと思った」という趣旨の供述をしていることが捜査関係者への取材でわかった。

県警中央署によると、山口容疑者は１４日午後５時頃、「みずほペイペイドーム福岡」関係者用駐車場のエレベーターホールで、スタッフの男性（４４）を刺した疑いが持たれている。山口容疑者は、その約１分後に約８０メートル離れた商業施設でライブの来場客だった女性（２７）が刺された事件についても、関与を認めている。

捜査関係者によると、山口容疑者はＨＫＴ４８のファンクラブの会員でイベントに月５、６回参加する常連客だったが、金銭的に行き詰まっていたという。

同署によると、１３日夕に山口容疑者とみられる男がエレベーターホール付近におり、１４日夕にも確認された。このため、警備担当だった男性が「待ち伏せを繰り返すなら出禁（出入り禁止）にしますよ」と警告したところ、男は男性の顔にスプレーを吹きかけ、胸を刃物で刺して逃走した。その途中に女性も刺した。山口容疑者は２人を刺したことを認めている。