±¢¥¥ã¤ä°Û·Á¤ÈÎø°¦!? ¸¤»³»æ»Ò¤¬¡È¸ÄÀÇÉ²µ½÷¥²¡¼¥à¡É4ºî¤ò»îÍ·¡ª
²µ½÷¥²¡¼¥à¤È¤Ï¡¢¼ç¤ËÃËÀ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤ÎLOVE¤ÊÅ¸³«¤ò³Ú¤·¤à¥²¡¼¥à¤ò»Ø¤¹¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤³¤È¡£¶áÇ¯¡¢¸ÄÀ°î¤ì¤ëÀí¤Ã¤¿ºîÉÊ¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ìÃæ¡ª ÊÔ½¸Éô¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î4ºîÉÊ¤ò¸¤»³»æ»Ò¤µ¤ó¤¬ÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»îÍ·¤¹¤ë¸¤»³¤µ¤ó¤Î²µ½÷¥²¡¼¥àÊ×Îò¤Ï¡©
ÊÔ½¸K
¥²¡¼¥à¹¥¤¤Ê¸¤»³¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë²µ½÷¥²¡¼¥à¤Ï¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸¤»³
¡Ø¤È¤¤á¤¥á¥â¥ê¥¢¥ë Girl¡Çs Side¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î1¡Á2ºîÌÜ¤ÏÍ·¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÍÕ·î·¾¤¯¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¥×¥ì¥¤¤·¤¿µ²±¡Ä¡ª
ÊÔ½¸K
20Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ì¤ë¡ØGirl¡Çs Side¡Ù¥·¥ê¡¼¥º½éÂå¤Î²¦»Ò¥¥ã¥é¤Ç¤¹¤Í¡ª º£²ó¤Ï¡¢²¦Æ»ºîÉÊ¤È¤Ï¤Ò¤È¤¢¤¸°ã¤¦¡¢¸ÄÀÇÉ²µ½÷¥²¡¼¥à¤ÎÂÎ¸³´ë²è¤Ç¤¹¡£
¸¤»³
Á´Á³ÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡Á¡ª
¡ ¾®¥Í¥¿ÆÃÀ¹¤ê¤ÇÁ÷¤ë¡È±¢¿§¡É¤ÎÀÄ½Õ·à¡Ø±¢¥¥ã¥é¥Ö¥³¥á ¥¤¥ó¥·¥Ä¥Þ¥·¥Þ¥·¡Ù
ºî¼Ô¤Î¡È±¢¥¥ã°¦¡É¤¬ßÚÎö¤¹¤ëÎø°¦ÌÏÍÍ¡ª
ÊÔ½¸K
³Æ¥²¡¼¥à¡¢ËÁÆ¬ÉôÊ¬¤ò»îÍ·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ø±¢¥¥ã¥é¥Ö¥³¥á¡Ù¤«¤é¡ª
¸¤»³
¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª SNS¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª ±Ñ»ú¤ÎÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥¥ã¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÊÔ½¸K
¤À¤¤¤À¤¤¡ÊÂç¶¶Âç²Ï¡Ë¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢Èà¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡È±¢¥¥ã¡É¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£
¸¤»³
¡Ä¤¨¤Ã¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥¥ã¥é¤Î°ì¿Í¾Î¡Ö¥ï¥¤¡×¤Ê¤Î!? ¥ª¥¿¥¯¤¹¤®¤ë¡£¤·¤«¤â¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à¤¬¡Ö¥ª¥¹¶ÚÆù¡×¡£¶¯¤¤¡Ä¡ª
ÊÔ½¸K
ºî¼Ô¤µ¤ó¤Î¡¢¡È±¢¥¥ã¡É¤ä¥ª¥¿¥¯¤Ë¸þ¤±¤¿°¦¤ÈºÙÉô¤Ø¤Î´Ñ»¡´ã¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸¤»³
Æ³Æþ¤«¤éÃÏ¤ÎÊ¸¤¬ÌÌÇò¤¤¡£ºÙ¤«¤¤¾®¥Í¥¿¤¬¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¡£
ÊÔ½¸K
²á·ã¤ÊÉ½¸½¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ì¼ê¤ÊÊý¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤«¤â¡£
¸¤»³
¤¤¤À¤¤¤¯¤ó¤ÎÃý¤êÊý¡¢¤¹¤´¤¤¡ª Áá¸ý¤¹¤®¤Æ²èÌÌ¤«¤é¥Æ¥¥¹¥È¤¬¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡£¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¤¬ÏÃ¤¹»þ¤ÎÀª¤¤¤ÇÈô¤ó¤ÀÂÃ¤¬´é¤Ë¤«¤«¤ëÉÁ¼Ì¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤«¤â¡Ä¡£¤¢¡¢¤³¤ÎÈÖ°æ¡Ê¤Ä¤¬¤¤¡Ë¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÉáÄÌ¤Ë¤È¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Í¥¤·¤¤¤·¡£¤¤¤¤¤Ê¡Á¡£
ÊÔ½¸K
¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Þ¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Èà¤ÎÈëÌ©¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¡Ø±¢¥¥ã¥é¥Ö¥³¥á ¥¤¥ó¥·¥Ä¥Þ¥·¥Þ¥·¡Ù
ⒸPhoenixx Inc. Ⓒjoseff Published by Phoenixx Inc.
¹¶Î¬¥¥ã¥é¤¬Á´°÷¡È±¢¥¥ã¡É¤ÎÎø°¦É÷¥Î¥Ù¥ë¥²¡¼¥à¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÂç³Ø¤Î¥ª¥¿¥¯¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î²ñÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢Éô°÷¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë1¿Í¤òÁªÂò¡¢¿§¡¹¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥É¥¥É¥¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£¡È±¢¥¥ã¡É¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ºî¼Ô¡¦¤¸¤ç¤»¤Õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸Ä¿ÍÀ©ºî¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÉÁ¼Ì¤Ë¤ÏÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¡£¼«¿È¤âºîÉÊ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¼Í¥¿Ø¤Ë¤è¤ëÞÕ¿È¤Î¥Ü¥¤¥¹¤âÉ¬Ä°¡ª ¡ÖÅÅ·â¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼Âç¾Þ2023¡×Âè2°Ì¼õ¾Þ¡£Nintendo Switch¡Ê12·î18ÆüÈ¯Çä¡Ë/ PC¡ÊSteam¡ËCHARACTERS
º¸¤«¤é¡¢Ä¶Áá¸ý¥È¡¼¥¯¤Î¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¥ª¥¿¥¯¡¦¤À¤¤¤À¤¤¡ÊÂç¶¶Âç²Ï¡Ë¡¢°ì¸«¾ï¼±¿Í¤À¤¬¥Í¥Ã¥ÈÏÀµÒ¤ÎË½ÏªËÜ¤ò°¦ÆÉ¤¹¤ë¤Ê¤É±£¤·»ö¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÈÖ°æ¹§¿Í¡¢Â¾¿Í¤òµñÀä¤·»É¡¹¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë³Ê¥²¡¼¥Þ¡¼¡¦ash¡¢¥À¥ó¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë·óÉô¤Î¡ÈÍÛ¥¥ã¡É¡Ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ä¡©¡ËÀ¾Â¼ÍÛÆü¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁê¼ê¤òÁª¤Ó¡¢±¢¿§¤ÎÀÄ½Õ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤í¤¦¡£
¸¤»³
¤ï¤Ã!! ¤³¤ì¤Ï¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä·ù¡Á¡Á!!¡Ê¾Ð¡Ë ¤Ê¤ó¤Ç¡Á!!
ÊÔ½¸K
»ä¤â½é¸«¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸È¿±þ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¸¤»³
½øÈ×¤ò·Ú¤¯¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£²µ½÷¥²¡¼¥à¤Ë¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÇÄÏ¤Þ¤ì¤½¤¦¡£
ÊÔ½¸K
Ã¯¤«1¿Í¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤Î¥¥ã¥é¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤«¡©
¸¤»³
¤À¤¤¤À¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ã¤¹¤°¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Îø°¦¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«°ìÈÖÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¼ê¤È¤«·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«!?
ÊÔ½¸K
¤½¤ì¤Ï¡Ä¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¸¤»³
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Á¡ª
¢ Èà»á¤ÎÊÑ²½¤òÃµ¤¹´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¥²¡¼¥à¡Ø8ÈÖÈà»á¡Ù
¡Ö8ÈÖ¥é¥¤¥¯¡×¤ÎÇÈ¤Ï²µ½÷¥²¡¼¥à³¦¤Ë¤â¡ª
¡Ø8ÈÖÈà»á¡Ù
¼ç¿Í¸ø¥¥ã¥é¤Î8ÈÖÌÜ¡Ê¡ª¡Ë¤ÎÈà»á¡¦È¬È¨¤¯¤ó¤Ï¡¢ÉþÁõ¤ä½ê»ýÉÊ¤Ê¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÊÑ²½¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤ÈÙ¹¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£8Æü´ÖÏ¢Â³¤Ç¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ë»ØÅ¦¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë´Ö°ã¤¤Ãµ¤·²µ½÷¥²¡¼¥à¡ª ¡Ä¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È¥²¡¼¥àÆâÍÆ¤¬ÊÑ²½¡¢1¡Á7ÈÖÌÜ¤ÎÈà»á¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¤·¡Ä!? ºî¼Ô¡¦¾Â¹¾³¿¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸Ä¿ÍÀ©ºî¤ÎÌµÎÁ¥²¡¼¥à¡£¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÅù¤¬ÉÔÍ×¤Çµ¤·Ú¤ËÍ·¤Ù¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¡£ºòÇ¯9·îÈ¯É½¡¢¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö8ÈÖ¥é¥¤¥¯¡×¤Ê¥²¡¼¥à¡£HARDWARE¡§PC¡ÊWindows¡Ë/BrowserCHARACTERS
¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤È²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë1¡Á7ÈÖÌÜ¤ÎÈà»á¡£ÀµÅýÇÉ¤ÊÍÄÆëÀ÷¤ß¡¢¹âÈô¼Ö¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤ªË·¤Á¤ã¤Þ¡¢¥²¡¼¥à¹¥¤¥ª¥¿¥¯ÃË»Ò¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¢ö¤ÊÄï·Ï¡¢Í¥¤·¤µÞú¤ß½Ð¤ëÉðÆ®ÇÉ¶ÚÆùÃË»Ò¡¢»°¤ÄÊÔ¤ß¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÃæ¹ñÉ÷¥¢¥¦¥È¥í¡¼¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò¿òÇÒ¤¹¤ëÌÜ±£¤ì¶äÈ±¥í¥ó¥°¡Ä¡£¸¤»³¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï2ÈÖÌÜ¤ÎÈà¡£
ÊÔ½¸K
¤ª¼¡¤Ï¡Ø8ÈÖÈà»á¡Ù¡£¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸å¡¢¡È°ÛÊÑ¤òÃµ¤·¤Æ¥ë¡¼¥×¤¹¤ë¡É¤Ê¤ÉÆâÍÆ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡Ö8ÈÖ¥é¥¤¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¸¤»³
8ÈÖ¤Ã¤Æ¡Ö¼ç¿Í¸ø¥¥ã¥é¤Î8ÈÖÌÜ¤ÎÈà»á¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«!? 8¸Ô!? ¤Á¤ç¤Ã¤È¡Á¡ª
ÊÔ½¸K
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ë¡¢¤³¤Î8ÈÖÌÜ¤ÎÈà¤Î°ÛÊÑ¤òÃµ¤¹¥²¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ÛÊÑ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Û¥é¡¼Í×ÁÇ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£Æü¤ÏÏÓ»þ·×¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Í¢ö¡×¤¯¤é¤¤¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¤Í¡£
¸¤»³
¼ç¿Í¸ø¤¬Èà»á¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ã¤ÆË«¤á¤Þ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª ²µ½÷¥²¡¼¥à¤Ã¤Æ¡¢ÃË¤Î»Ò¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤¿¤ê¡¢ÃË¤Î»Ò¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¼çÆ³¤Ê¤Î¤¬¿·Á¯¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë8ÈÖ¤«¤é1ÈÖ¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡©
ÊÔ½¸K
¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢°ì±þ¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤ÆÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¸¤»³
¼«Í³¤¹¤®¤ë¡£
ÊÔ½¸K
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ëÁªÂò»è¤ò²¿²ó¤âÁª¤Ö¤È¡¢¥²¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¤»³
¤¨¤Ã¡£µÞ¤Ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ä²¿¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¡Ä¡©
ÊÔ½¸K
¤³¤Î¥ë¡¼¥È¤ËÆþ¤ë¤È¥²¡¼¥àÀ¤âÊÑ¤ï¤ê¡¢¤·¤«¤â¡¢1¡Á7ÈÖÌÜ¤ÎÈà»á¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¸¤»³
¥¥ã¥é¤¬Á´°÷¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª ¥Ï¡¼¥ì¥à¤â¤Î¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£
£ ¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤Ê²ñÏÃ¤¬¤À¤ó¤À¤óÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¡Ø¶¸µ¤¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù
²ñÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤à¥ª¥«¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö
¡Ø¶¸µ¤¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù
ⒸVampireK.K. Licensed to and Published by Active Gaming Media Inc.
³Ø±à¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢4¿Í¤ÎÃËÀ¤È1Ç¯´Ö¤Î³Ø±àÀ¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡£ÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¡ÈÀäÂÐ¤Ë²ñÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¡É¤³¤È¡ª ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÆñ¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¤È¤Î¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ä¤Ä¥×¥ì¥¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢³Ø±à¤Î¼·ÉÔ»×µÄ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Êú¤¨¤ëÈëÌ©¤¬½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥ª¥«¥ë¥È¡õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Í×ÁÇ¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¡£ºî¼Ô¡¦¤¸¤ã¤à¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¤¤É¤µ¤ó¤Î¸Ä¿ÍÀ©ºî¡£2023Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏNintendo Switch¤Ø°Ü¿¢¤µ¤ì¤¿¡£HARDWARE:Nintendo Switch /PC¡ÊSteam¡¢Windows¡¢Mac¡ËCHARACTERS
º¸¤«¤é¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤ÊÊÂ¤Ó¤ÎÃ±¸ì¤ÇÃý¤ëÆ±µéÀ¸¡¦º´ÇìÍ´²ð¡¢Ææ¤Î¸À¸ì¤òÁà¤ëÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¡¦¥¢¥ª¥ë¥¿¡¢Ê¸¾Ï¤ÏÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬Ê¸Ì®¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤ëÊÝ·ò°å¡¦¹ÓÀî½¤»Ê¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤âÇÍÅÝ¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ë¸åÇÚ¡¦ÅÄÂ¼¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¡£¡È¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤µ¡É¤Ï»Í¼Ô»ÍÍÍ¤À¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥¢¥ª¥ë¥¿¤ÎÆæ¸À¸ì¤Ï¥Æ¥¥¹¥È¥í¥°µ¡Ç½¤ò»È¤¨¤ÐÆüËÜ¸ì¤ÇÆÉ¤á¤ë¡£
ÊÔ½¸K
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ø¶¸µ¤¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¤»³
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥É¥Ã¥È³¨¤Î¥Ý¥Ã¥×¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡ª
ÊÔ½¸K
¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡ÈÀäÂÐ¤Ë²ñÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤ÃË¤¿¤Á¤È¤ÎÎø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¡É¤Ç¤¹¡£
¸¤»³
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡Ä!? ¤¢¤Ã¡¢¤³¤Î´ã¶À¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î¥¹¥Á¥ë¡Ê°ìËç³¨¡Ë¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÔ½¸K
¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¤»³
Âè°ì°õ¾Ý¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ã¶À¥¥ã¥é¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Êµã¡Ë¡£³°¹ñ¸ì¡Ä¡© ¥Ï¥ó¥¿¡¼Ê¸»ú¡ÊÌ¡²è¡ØHUNTER¡ßHUNTER¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÊ¸»ú¡Ë¡©
ÊÔ½¸K
Èà¤Î¤è¤¦¤ËÌ¤ÃÎ¤Î¸À¸ì¤ÇÃý¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤âÃ±¸ì¤ÎÊÂ¤Ó¤¬¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡ÄÁ´°÷¡¢¤Ê¤Ë¤«¤·¤é¡¢¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¸¤»³
²ñÏÃ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¤Î¤Ë¡¢¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¤Ê¤¼¤«Ë¨¤¨¤Á¤ã¤¦¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤ ¥Û¥é¡¼¤ÊÀ¤³¦¤Î¸À¸ì²òÆÉ¥²¡¼¥à¡ØÊ¸»ú²½²½¡Ê¤â¤¸¤Ð¤±¡Ë¡Ù
¸ÀÍÕ¤¬·Ò¤°¡¢¥Û¥é¡¼¤ÊÈà¤È¤Î´¶¾ð
¡ØÊ¸»ú²½²½¡Ê¤â¤¸¤Ð¤±¡Ë¡Ù
ⒸYatsunagiGames / Frontier Works Inc. Ⓒdramatic create
°Û³¦¤ØÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥Û¥é¡¼ÃË»Ò¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤ò²òÆÉ¤·¤Ä¤Ä¡¢»þ¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢»þ¤Ë´í¸±¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¤¤Ê¤¬¤éÃ¦½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¸À¸ì²òÆÉ¡ßÎø°¦¡ßÃ¦½Ð¥Û¥é¡¼¥²¡¼¥à¡£¥¥ã¥é¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ä¤½¤Î¾ì¤Î¾õ¶·¤«¤é¡Ö¤³¤ÎÃ±¸ì¤Ï¡û¡û¤Ã¤Æ°ÕÌ£¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ïµ¿Ìä»ì¡©¡×¤È¿äÂ¬¤·¡¢°Û³¦¸ì¤Î¼½ñ¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢²ñÏÃÆâÍÆ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤¤á¤¤â¡¢¶²ÉÝ¤â¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê´¶¾ð¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÁ´37¼ïÎà¡£2024Ç¯11·î¥ê¥ê¡¼¥¹¡£HARDWARE¡§Nintendo Switch¡Ê2026Ç¯È¯ÇäÍ½Äê¡Ë/PC¡ÊSteam¡ËCHARACTERS
¤Ê¤¼¤«¼ç¿Í¸ø¤Ë¶¯¤¯¼¹Ãå¤¹¤ë¡ÖÀÖ¤¤»±¤ÎÃË¡×¡¢»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡ÖÇç¤¤¤Ð¤¤ÃË¡×¡¢Êª¹ø½À¤é¤«¤Ê¡Ö¶äÈ±¤ÎÃË¡×¤ÈÈà¤Î¤â¤È¤Ç²á¤´¤¹Å·¿¿à¥Ì¡¤Ê¡ÖÀ¸¼ó¡×¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼ç¿Í¸ø¤òÆ³¤¯¡Ö¥Õ¡¼¥É¤ÎÃË¡×¡¢¹¥ÀïÅª¤Ê¡ÖÄ¹îíÃË¡×¡¢°Å°Ç¤Ë¸½¤ì¤ë¡Ö·ä´Ö¤ÎÃË¡×¡Ä¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£ºÇ½é¤ÏÉÝ¤¯¤Æ¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
ÊÔ½¸K
ºÇ¸å¤Ï¡ØÊ¸»ú²½²½¡Ù¡£¡È¸À¸ì²òÆÉ¡ßÎø°¦¡ßÃ¦½Ð¥Û¥é¡¼¡É¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¡ª
¸¤»³
¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡ª
ÊÔ½¸K
¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¡¢°Û·Á¥¥ã¥é¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£
¸¤»³
ËÜÅö¤Ë!? ÅÓÃæ¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤ê¤Ï¤»¤º¡©
ÊÔ½¸K
°Û·Á¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ó¥Ã¥¯¥êÍ×ÁÇ¤ä¥Û¥é¡¼ÉÁ¼Ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿µ¤¤Ç¤¹¤«¡©
¸¤»³
¤½¤ì¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡ª
ÊÔ½¸K
¡Ø¶¸µ¤¤è¤ê¡Á¡Ù¤ÏÌµÃã¶ìÃã¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ÏÌµÃã¶ìÃã¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°ÕÌ£¤ò»¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï°Û³¦¸ì¤Î²òÆÉ¤¬¥á¥¤¥óÍ×ÁÇ¡£¥¥ã¥é¤ÎÆ°¤¤ä¾õ¶·¤«¤é¡¢Ã±¸ì¤Î°ÕÌ£¤ò¿äÂ¬¤·¤Æ¼½ñÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¸¤»³
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï°Û³¦¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¸ÀÍÕ¤âÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤·¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿´¶¤¬¥ê¥¢¥ë¡£¥¥ã¥é¤¬¼«Ê¬¤Î´é¤ò»Ø¤µ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ê¤Ë¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¤³¤ÎÃ±¸ì¤Ï¡Ö´é¡×¤«¡ÖÆ¬¡×¡© ¥²¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¹¤Ã¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¡ª Ã¯¤«¤È°ì½ï¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¤Î¤â¤è¤µ¤½¤¦¡£¥Û¥é¡¼ÉÁ¼Ì¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Äß¤ê¶¶¸ú²Ì¤Ê¤Î¤«¡¢¥¥ã¥é¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡£
ÊÔ½¸K
¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª ¤É¤Î¥¥ã¥é¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡©
¸¤»³
º£¤Î¤È¤³¤íÀ¸¼ó¤Î¥¥ã¥é¤Ç¤¹¤«¤Í¡£²û¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤¤»Ò¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ª ºÇ½é¤Î¤Û¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿ÃÏÌÌ¤ËÇç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÝ¤¯¤ÆÆ¨¤²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¾ÜºÙ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡£
ÊÔ½¸K
»ä¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¥¨¥ó¥É¤Þ¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡ª
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤¬¤È¤¤á¤¤ËÊÑ¤ï¤ë¡Ä
ÊÔ½¸K
º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¸¤»³
º£²óÍ·¤ó¤À4ºîÉÊ¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Àí¤Ã¤¿¥¥ã¥éÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤¬¿ï½ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£»ä¤Ï¡¢Îø°¦¤Îº¬ËÜ¤Ë¤Ï¡È¤¢¤Ê¤¿¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤«¤Ê¤êÆÍ¤µÍ¤á¤¿·Á¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
ÊÔ½¸K
ÀµÅýÇÉ¤Î²µ½÷¥²¡¼¥à¤â¤â¤Á¤í¤óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÉáÃÊÎø°¦¥²¡¼¥à¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ø¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¸¤»³
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£²µ½÷¥²¡¼¥à³¦¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¸¤»³»æ»Ò
¤¤¤Ì¤ä¤Þ¡¦¤«¤ß¤³¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø½÷¤Î»Ò¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¸å²ù¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¡ØMOTHER¡Ù¡ØFINAL FANTASY¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÌ¾ºîRPG¤«¤é¥²¡¼¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¡ØËâË¡»È¤¤¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ê¤É¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à¤Ë¤âÇ®Ãæ¡£ÊÔ½¸K
¸¤»³¤µ¤ó¤¬ÊÀ»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ÎÃ´ÅöÊÔ½¸¡£¥²¡¼¥à¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢Ì¡²è¤äVTuber¤Ê¤É¤Îµ»ö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£º£²ó¤Î´ë²è¤ÎÈ¯°Æ¼Ô¡£
¼Ì¿¿¡¦ÃæÅç·Ä»Ò¡¡Ê¸¡¦¿û¸¶°¾²Â
anan 2473¹æ¡Ê2025Ç¯11·î26ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê