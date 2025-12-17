俳優の舘ひろしさん（75）が銀幕スター役でドタバタコメディー映画に挑戦。その特報映像が公開されました。

『あぶない刑事』シリーズなどで大人の渋さや、ダンディーな姿を見せてきた舘さん。今回主演する映画『免許返納!?』（2026年6月19日公開予定）は、車やバイクに乗りアクションを続けたい映画スターの南条弘が、あるコメントをきっかけに免許返納を巡る騒動に巻き込まれるコメディー作品です。

劇中では、撮影現場でバスローブを着るなど実際の舘さんの行動とリンクするような演出も。これについて舘さんは「プロデューサーが無責任に私に似せて書いてますけど、南条と舘ひろしは全く違いますから。よろしくお願いします」と、ちゃめっけたっぷりに念押ししました。

また、コメディー作品に挑戦するにあたり、ある俳優の姿を思い浮かべていたそうで「コメディーの基本は僕の中ではやっぱり恭さま（柴田恭兵さん）なんですね。アイデアは出るんですけど、彼ほどうまく表現ができなくて、私なりに頑張ったので、楽しんでいただければと思います」と話しました。

