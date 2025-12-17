フレッシュネスのパクチーバーガー総選挙！あなたの一票で次の味が決まる

毎年春に登場し、パクチー愛好者の心を掴んできたフレッシュネスの「パクチーチキンバーガー」。その5回目となる2026年、パクチーを愛する“パクチニスト”の声を反映し、今年は特別企画「パクチーバーガー総選挙」を開催！あなたの一票が、次のパクチーバーガーを決めるチャンスです♡さらに、過去の名作に加え、新たな候補商品も登場！ぜひ、投票に参加して、お気に入りの味を応援してくださいね。

パクチーバーガー総選挙の詳細

2026年の「パクチーバーガー総選挙」では、パクチニストたちのアイデアをもとに、次の季節限定パクチーバーガーが決まります！

投票期間は2025年12月17日から2026年1月12日まで。フレッシュネス公式サイトの特設ページから投票可能です。

過去の人気商品「グリーンカレー」「バインミー」「ガパオ」「トムヤムクン」に加えて、4種類の新候補「ラクサ」「プーパッポンカリー」「カオマンガイ」「マッサマンカレー」が登場します。

どれも個性豊かなアジアンテイストで、どれに投票するか迷ってしまうこと間違いなし！

あなたのアイデアが次のパクチーバーガーを作る！

1.グリーンカレー

2.バインミー

3.ガパオ

4.トムヤムクン

5.ラクサ

6.プーパッポンカリー

7.カオマンガイ

8.マッサマンカレー

「パクチーバーガー総選挙」では、候補商品に投票するだけでなく、「こんな味が食べたい！」というアイデアも大募集！

新しいフレーバーや組み合わせを提案して、フレッシュネスの次のパクチーバーガーを作りましょう♡

投票によって、過去の人気商品や新たなユニークなアイデアが組み合わさり、来年の春に登場するバーガーが決まります。

フレッシュネスならではの、アジアンテイスト満載のバーガーが誕生するかもしれませんよ！

投票で楽しみながら、お得なプレゼントも♪

さらに、公式SNSでは「パクチーバーガー総選挙」の投稿をリポストして、プレゼントキャンペーンにも参加できます！抽選で10名様にフレッシュネスカード1000円分が当たるチャンスが。

おいしさを楽しむだけでなく、投票した後はSNSを通じてさらに楽しいリワードをゲットできるかも♡この機会をお見逃しなく！

あなたの一票で、次のパクチーバーガーが決まる！

フレッシュネスの「パクチーバーガー総選挙」に参加して、あなたのお気に入りの味を決めましょう♡投票期間は2025年12月17日から2026年1月12日まで。

過去の名作を振り返りながら、新しい味を提案するチャンス！パクチー好きにはたまらない、フレッシュネスならではの美味しいバーガーが楽しめる春が待ち遠しいですね。

今すぐ投票して、あなたの意見を反映させましょう！