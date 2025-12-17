◇WBA世界バンタム級タイトルマッチ 正規王者・堤聖也(角海老宝石)＜12回戦＞暫定王者 ノニト・ドネア(フィリピン)（2025年12月17日 東京・両国国技館）

WBA世界バンタム級暫定王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン）が団体内王座統一戦でWBA世界バンタム級王者の堤聖也（29＝角海老宝石）にスプリット判定負け。世界5階級制覇の“レジェンド”はWBAバンタム級統一を逃した。

世界5階級制覇の“レジェンド”は日本の地で激闘の末に散った。序盤から冷静に戦いながら“伝家の宝刀”である左フックを振っていくドネア。2R終盤に堤に当たると会場からどよめきが起こった。4R終了間際に右のショートが堤の顔面を捉えて、グラつかせた。5Rも強烈なパンチが何発も浴びせて、一気に流れを掴んだ。6Rにも左フックの動きを止める場面もあった。

しかし流れが変わり始めた。7R以降は堤の接近戦に苦戦。10Rにはロープを背負って、グラつく場面もあった。12Rにもグラついて、グローブがリングに着きそうになる場面があったが12ラウンドを戦い抜いた。

試合直後に堤と健闘を称えて、四方にあいさつした。判定は1人のジャッジが116―112でドネア、2人のジャッジが115―113、117―111と堤。後半逆転を許す形となる判定1―2のスプリット判定負けを喫した。

1年10カ月ぶりの復帰戦となった今年6月にフライ級での世界挑戦経験を持つアンドレス・カンポス（28＝チリ）とWBA世界バンタム級暫定王座決定戦で激突したドネア。偶然のバッティングでドネアが右目上をカットし、試合続行不可能となったため負傷判定となり、3―0で判定勝ちした。

これによってWBAバンタム級では3人の世界王者が誕生する超異例の出来事が起こった。その中で、堤が今年2月に比嘉大吾（志成）と引き分けて初防衛に成功も、左目の手術で指名試合が不可能となり休養王者に認定された。復帰後は堤の休養を受けて暫定王者から正規王者に昇格し、7月に比嘉と引き分けたアントニオ・バルガス（米国）との対戦が義務付けられていたが、バルガスは最近母親が亡くなったため、今回ドネアが堤の対戦相手になった。

試合前には「これまでのキャリアで最高の仕上がり」とコンディション万全を強調していた。

相手の印象については「彼はスタミナがあってタフです」と口にした上で、スキルの部分が相手より優位な部分で、堤の弱点だという。「彼はスキルが弱点だけど、手数と前進する力で補っている。自分も同じように強く押せますし、スタミナにも自信があるので問題ありません。彼にはないスキルもある」と自信の言葉を残した。

そして「常に派手なKOを狙っている」と口にした。「それが自分のスタイル。でもどんな形であれ勝利は勝利。自分のボクシングは、打ち合いもカウンターもできる。勝つための引き出しはたくさんある」と説明した。

今までも多くのベルトを巻いてきたが、今でもベルトへの強い思いは変わらない。「ベルトホルダーとの試合は楽しみ。全てを手に入れたい。団体のトップに立つ証ですし、全てを奪いたい。自分の心技体の限界も試したいからベルトは大切」と語っていたが、激闘の末にスプリット判定で敗れた。