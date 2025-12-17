元「トゥラブ」伏見りほ、7人組アイドルグループ「RiNCENT#」加入
7人組アイドルグループ「RiNCENT#」は17日、新メンバーとして元「トゥラブ」伏見りほ（25）の加入を発表した。
【写真】伏見が加入するRiNCENT#
伏見は今年2月に活動を休止した2o Love to Sweet Bullet(通称トゥラブ)の元メンバー。趣味はサッカーという、活発で明るいキャラの持ち主だ。一方、RiNCENT#は11月20日、EX THEATER ROPPONGIで開催したキャパ1000人のワンマンライブをソールドアウトさせるなど今、注目を集めているグループだ。
今回の新メンバー伏見の加入により、グループは7人から8人体制へと移行する。
新体制のお披露目となるライブは、24日に開催される「Appare! クリスマス 2025 」(品川インターシティホール)が予定されている。
【写真】伏見が加入するRiNCENT#
伏見は今年2月に活動を休止した2o Love to Sweet Bullet(通称トゥラブ)の元メンバー。趣味はサッカーという、活発で明るいキャラの持ち主だ。一方、RiNCENT#は11月20日、EX THEATER ROPPONGIで開催したキャパ1000人のワンマンライブをソールドアウトさせるなど今、注目を集めているグループだ。
今回の新メンバー伏見の加入により、グループは7人から8人体制へと移行する。
新体制のお披露目となるライブは、24日に開催される「Appare! クリスマス 2025 」(品川インターシティホール)が予定されている。