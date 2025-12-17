資産2億5000万円を持つ男性が実践する「着実にお金を増やす」投資法とは
資産1億円以上を持つマネー賢者たちに、資産運用にまつわる様々なテーマでお話を聞き、知見や体験を語っていただきます。
今回お話をお聞きしたのは、資産2億5000万円を保有するおおちゃんさん（67歳）。2億円以上の資産を持つおおちゃんさんですが、どのような運用をされているのでしょうか。
――おおちゃんさんが実践されている資産運用のルールや、心掛けてやっていることなどを教えていただけますか？
おおちゃん：資産運用は、金融商品と不動産の2つの投資分野に分けています。まず株式投資については、チャートや指標を細かく見ています。買っているのは、鉄道会社や製薬・薬品会社といったディフェンシブ銘柄が中心ですね。
経済の成長は、人口増加とイノベーションの掛け合わせになります。まさにアメリカのGAFA（米国のIT企業大手4社）がそうですよね。日本株の場合だと、イノベーションを起こせるような技術を持っているかが、成長の鍵になるのではないでしょうか。
あと、投資信託も買っています。値動きの少ないインデックスファンドが中心ですが、安定して成績を上げています。投資信託については頻繁に売買せず、長期保有することが重要だと思っています。
おおちゃん：不動産については、目利きが重要です。物件を選ぶときは、まずエリアが大事。そして駅近で築浅であることを重視します。あと、管理費や修繕積立金が極端に低い物件は、避けるべきです。やはり一定以上の住環境を維持するには、それなりのコストがかかるものですからね。あまりに管理費などが安いと、メンテナンスの不十分などで後々お金が多くかかることがあります。
そしてもう1つ、物件を購入する際はローンを組まないこと。ですので、キャッシュで決済できるように、現金を貯めておくことも大事ですね。
※本記事は、公式YouTubeチャンネル「All About マネー」で連載している『億り人たちに訊く！〜匿名で語る億の裏側〜』の内容を一部編集してお届けしています。
文：鈴木 さや子（ファイナンシャルプランナー）
2008年にFP2級・AFP、2011年にCFPを取得し、FPとして独立開業。女性の幸せな人生を応援すべく、家計管理や教育費、子どものマネー＆キャリア教育をテーマに、多数のセミナー講演や執筆等で活躍中。
(文:鈴木 さや子（ファイナンシャルプランナー）)
ディフェンシブ銘柄と投資信託で手堅く運用
――株式投資においては、手堅い運用を心掛けていらっしゃるのですね。では、不動産投資においては、どんな点を重視されていますか？
