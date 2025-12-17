好き＆行ってみたい「神奈川県のパワースポット」ランキング！2位「鶴岡八幡宮」を抑えた1位は？【2025年調査】
年末を迎え、新しい年を迎える準備として、良い「気」を取り入れたいと考える人が増えています。この時期、静かで清々しい聖地を訪れ、心身ともにリフレッシュすることは、最高の年越しを迎えるための鍵となるでしょう。
All About ニュース編集部は12月4〜5日、全国10〜60代の男女250人を対象に「好きなパワースポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「神奈川県のパワースポット」を紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「勝負運・仕事運・出世運などのご利益があるからです」（20代男性／東京都）、「とても有名なスポットで鎌倉に行くと必ず行くからです」（30代女性／東京都）、「鎌倉幕府の守護神なので、勝負運・仕事運のご利益にあやかりたい」（60代女性／滋賀県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「遊覧船からしか見たことないので行ってみたい」（30代女性／埼玉県）、「温泉地や観光地としても有名な箱根を訪れるきっかけにもなって、神社参拝＋旅のリフレッシュ、というリラックスも兼ねられそうだから」（40代男性／大阪府）、「毎年初詣に訪れていますが、とても清涼な空気で身が引き締まる気がします」（30代男性／千葉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部は12月4〜5日、全国10〜60代の男女250人を対象に「好きなパワースポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「神奈川県のパワースポット」を紹介します！
2位：鶴岡八幡宮／57票2位は「鶴岡八幡宮」でした。鎌倉市にある鶴岡八幡宮は、古都・鎌倉を代表するパワースポット。四季折々の自然と整えられた美しい境内は、観光客にも大人気です。源氏ゆかりの神社として勝運・仕事運にご利益があるとされ、多くの参拝者が訪れます。
回答者からは「勝負運・仕事運・出世運などのご利益があるからです」（20代男性／東京都）、「とても有名なスポットで鎌倉に行くと必ず行くからです」（30代女性／東京都）、「鎌倉幕府の守護神なので、勝負運・仕事運のご利益にあやかりたい」（60代女性／滋賀県）などのコメントがありました。
1位：箱根神社／104票1位は「箱根神社」でした。箱根町にある神社で、芦ノ湖畔に佇む赤い鳥居がシンボルです。交通安全や開運、勝負運のご利益があるとされ、国内外から多くの参拝客が訪れます。自然と一体になった荘厳な雰囲気が特徴で、心身をリフレッシュできる人気のパワースポットです。
回答者のコメントを見ると「遊覧船からしか見たことないので行ってみたい」（30代女性／埼玉県）、「温泉地や観光地としても有名な箱根を訪れるきっかけにもなって、神社参拝＋旅のリフレッシュ、というリラックスも兼ねられそうだから」（40代男性／大阪府）、「毎年初詣に訪れていますが、とても清涼な空気で身が引き締まる気がします」（30代男性／千葉県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)