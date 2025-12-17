三流は「すみません」を連呼し、一流は「覚悟」を示す。元公安が教える、信頼を取り戻す謝罪の技術
理不尽な怒り、クレーム、社内での感情的な衝突--。ビジネスの現場では、誰もが“怒りの矛先”に立たされる可能性があります。では、相手が感情的になったとき、あなたはどうやって場を立て直すでしょうか。
クレーム対応、社内調整、商談など、修羅場に強くなるための“実践コミュニケーション術”です。
あいづちには、
1. 話し手の安心感を高める
2. 会話のテンポを整える
3. 理解・同意のサインになる
4. 信頼関係が築ける
5. 話題の深掘りを促す
といった効用がある。
あいづちが多い人ほど、「好感度が高い」「信頼できる」と思われやすいといわれ、信頼関係が築きやすくなる。単調にならないよう、以下のあいづちを使い分けるとよいだろう。
■共感系：話し手の安心感を高める効果がある
・「わかります」「大変でしたね」「それはつらいですね」
・「私もそう思います」「頑張っていますね」
■納得・肯定系：理解・同意のサインになる
・「なるほど」「たしかに」「そういう考えもあるね」
■興味・驚き系：会話を盛り上げテンポをよくする
・「えっ、そうなんだ！」「それからどうなったの？」
・「すごい！」「知らなかった！」
■要約＋質問：話題を深掘りし話し手の気持ちを高める
・「○○ってことですよね？ ちなみにその後は？」
・「○○なんですね。 他にも似たようなことありました？」
■NGなあいづち
ただし、してはいけないあいづちがある。
・「うんうんうん」「はいはいはい」と同じ言葉の連呼→適当な印象になる
・話し手の顔を見ない→視線がないと信頼感が下がる
・相手の話の途中でかぶせる→遮さえぎるようなあいづちは不快感を与える
・「でも」「それは違う」など否定的なあいづち→話し手の意欲を削ぐ
■アイコンタクト＋笑顔：相手の目を見て、軽く微笑みながらうなずく
※ただし、見つめすぎると攻撃的に思われる。時折、視線を外す。
・話し手のテンポに合わせてうなずく
・楽しい話では、小刻みに速くうなずく
・悲しい話や重い話では、ゆっくり深くうなずく
・話し手の興が乗ってきたら、前のめりになり体を動かす
・あいづちが不自然に少ない／多すぎる→緊張・虚偽・演技の可能性
・タイミングがズレている→話を「つくっている」兆候
・表情と一致しない→表面的な同意、内心の拒否
あいづちやうなずきは、誰にでもすぐにできるので、今日からでも始めてほしい。
本記事では、TBS系ドラマ『VIVANT』の公安監修も務めた勝丸円覚氏の著書『スパイに学ぶ「あざとい」会話術』（講談社）より一部を抜粋し、怒りを鎮め、建設的な対話へつなぐ「誠意」と「あいづち」の使い方を紹介します。
【画像】正直者がバカを見るのはもう終わり。ビジネスで主導権を握る「スパイの裏ワザ」38の鉄則
怒りの背景にある「価値観の衝突」を読み解く怒っている相手をなだめるとき、重要なのは「反射的に謝らない」ことだ。まず相手の「怒りの背景」を見極める必要がある。
怒りの多くは、「自分の価値観が守られなかった」ことが原因だ。たとえば、「時間は守るべき」「謝罪はすぐすべき」など、自分の信念が破られたとき、人は強い不満を抱く。
わたしは過去に、某国の大使から強い怒りを向けられたことがある。新聞の報道で当該大使館の機密漏洩の疑いをかけられ、大使室に呼ばれて緊張が走った。
わたしはまず、「疑念を抱かせたこと」を丁寧に詫びたうえで、毅然と伝えた。「もしわたしがこの情報を漏らしていたのなら、警察官としての職を辞する覚悟です」。
このひと言で空気を大きく変え、信頼を得ることができた。怒っている相手に対しては、感情をぶつけ返すのではなく、論理と覚悟で誠意を示すことが、信頼回復の第一歩になる。
相手の怒りをなだめる5つのテクニック怒っている相手をなだめるには、心理的安全性を確保しつつ、共感的な対話を積み重ねることが大切だ。対立ではなく「共感と論理」を使うのである。怒りをなだめる5つのテクニックがある。
▼1. 傾聴と「伝え返し」で怒りの連鎖を断つ（ミラーリング）
まずは、相手の話を最後まで根気よく聞く。途中で遮ってはいけない。怒りを吐き出させ、相手が一息ついたところで、相手の言葉を繰り返し、「理解している」という安心感を伝える。
例：「もっと柔軟に対応してほしい」というご要望ですね。
▼2. 怒りの背景にある「べき」を探る
怒りの原因は「事実」より「価値観の衝突」にあることが多い。相手が譲れない価値観「べき」を把握し、自分の立場や行動を相手の価値観と矛盾しない形にする。
例：わたしも「誠実であるべき」だと思います。だからこそ、あの場では率直に意見を述べました。
▼3. 共感と謝罪はセットで行う
「すみません」だけでは不十分だ、相手の怒りの原因に共感する。
例：お客様に不快な思いをさせてしまい、ご迷惑をおかけしましたことに、深くお詫びいたします。
▼4. コントロール感を回復させる
怒りの多くは「状況を支配できない不安感」から生まれる。相手に選択肢を与えたり、意見を求めたりすることで、安心感を取り戻させる。
例：A案とB案、どちらがご希望に近いでしょうか？
▼5. 好意の返報性を活用する
相手に敬意や感謝を示すことで、怒りの流れを変えられる。意外性のある一言が、怒りをやわらげる。
例：真剣に向き合ってくださり、ありがとうございます。
これらを使うことで、相手は「自分の話を聞いてもらえている」と感じ、怒りのエネルギーを建設的な方向へ転換できる（心理的安全性効果）。
相手の話を真剣に聞き、謝罪と覚悟を示したうえで、事実に基づく誠実な選択肢を提示することで、信頼関係を再構築することが可能になる。
▼◆会話のポイント
・怒っている相手には、感情でなく「論理と覚悟」で誠意を示す。
・怒りをなだめるには「心理的安全性＋共感対話」が鍵。
・傾聴・謝罪・選択肢提示の3つを意識すると、信頼回復が早い。
あいづちで相手の心を開く相手の話を聞くといっても、黙っているだけではいけない。実は、あいづちこそ会話の流れや心理を左右する極めて重要なテクニックなのである。外事警察の現場でも、あいづちの打ち方1つで相手の警戒心や信頼関係を変えていた。
あいづちには、
1. 話し手の安心感を高める
2. 会話のテンポを整える
3. 理解・同意のサインになる
4. 信頼関係が築ける
5. 話題の深掘りを促す
といった効用がある。
あいづちが多い人ほど、「好感度が高い」「信頼できる」と思われやすいといわれ、信頼関係が築きやすくなる。単調にならないよう、以下のあいづちを使い分けるとよいだろう。
■共感系：話し手の安心感を高める効果がある
・「わかります」「大変でしたね」「それはつらいですね」
・「私もそう思います」「頑張っていますね」
■納得・肯定系：理解・同意のサインになる
・「なるほど」「たしかに」「そういう考えもあるね」
■興味・驚き系：会話を盛り上げテンポをよくする
・「えっ、そうなんだ！」「それからどうなったの？」
・「すごい！」「知らなかった！」
■要約＋質問：話題を深掘りし話し手の気持ちを高める
・「○○ってことですよね？ ちなみにその後は？」
・「○○なんですね。 他にも似たようなことありました？」
■NGなあいづち
ただし、してはいけないあいづちがある。
・「うんうんうん」「はいはいはい」と同じ言葉の連呼→適当な印象になる
・話し手の顔を見ない→視線がないと信頼感が下がる
・相手の話の途中でかぶせる→遮さえぎるようなあいづちは不快感を与える
・「でも」「それは違う」など否定的なあいづち→話し手の意欲を削ぐ
基本のうなずきテクニック相手に気持ちよく話してもらうには、うなずき方も重要である。
■アイコンタクト＋笑顔：相手の目を見て、軽く微笑みながらうなずく
※ただし、見つめすぎると攻撃的に思われる。時折、視線を外す。
・話し手のテンポに合わせてうなずく
・楽しい話では、小刻みに速くうなずく
・悲しい話や重い話では、ゆっくり深くうなずく
・話し手の興が乗ってきたら、前のめりになり体を動かす
相手のうなずき方でわかることさらに、あいづちの「打ち方」だけでなく、「打たれ方」を観察し、相手の心理を探ることができる。応用してほしい。
・あいづちが不自然に少ない／多すぎる→緊張・虚偽・演技の可能性
・タイミングがズレている→話を「つくっている」兆候
・表情と一致しない→表面的な同意、内心の拒否
あいづちやうなずきは、誰にでもすぐにできるので、今日からでも始めてほしい。
▼◆会話のポイント
・あいづちで相手の心を開く。
・あいづちのバリエーションを使い分ける。
・うなずき方も重要。
この書籍の執筆者：勝丸円覚 プロフィール
1990 年代半ばに警視庁に入庁し、2000 年代はじめから公安・外事分野で経験を積む。某国大使館への出向などを経て数年前に退職し、現在はセキュリティコンサルタントとして国内外で活動を行う。TBS 系ドラマ『VIVANT』では公安監修を担当。著書に『スパイに学ぶ「あざとい」会話術』（講談社）、『スパイは日本の「何を」狙っているのか』（青春出版社）、『中国人スパイ「秘密工作」最前線』（ビジネス社）他多数。
(文:勝丸 円覚)