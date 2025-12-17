好きなレギュラー加熱式たばこスティックランキング！ 2位「テリア リッチ レギュラー」、1位は？【専門家の解説も】
たばこ税の増税や健康志向の高まりを受け、紙巻たばこから加熱式たばこへ切り替える人も増えてきています。各社から新モデルが続々とリリースされている加熱式たばこ。デバイス本体だけでなく、スティックもさまざまな種類が登場しています。
今回はAll About編集部が実施した「加熱式たばこスティック」に関するアンケートから、「好きなレギュラータイプの加熱式たばこスティック」の結果を紹介しつつ、自身も数々のたばこスティックをレビューしてきたガジェット系ライターの伊藤浩一さんが、それぞれのスティックの特徴、おすすめのユーザー層を解説します。
【9位までの全ランキング結果】
回答者にテリア リッチ レギュラーを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「いちばん紙巻きたばこに近い」（30代男性／広島県）
「香りやコクがしっかりしていて、吸いごたえが強く感じられます。クセのないまろやかな風味なので毎日吸っても飽きにくい点も魅力です」（30代女性／大阪府）
「味が美味しい」（20代女性／北海道）
「吸い心地が自分好みのため」（20代女性／三重県）
「加熱式に変えてから物足りなさを感じていましたが、この銘柄は吸いごたえがしっかりしているので、紙巻きタバコから移行してもストレスが少ないと感じています」（40代男性／東京都）
回答者にテリア レギュラーを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
「濃厚で満足感がある」（40代女性／埼玉県）
「シンプルでコスパが良い」（30代男性／神奈川県）
「味わいをしっかり感じられる上に邪魔な風味がない」（20代男性／東京都）
「スタンダードでクセがなく、紙タバコに近い味わいだと感じる」（20代女性／東京都）
「肺にずっしりくる感じでよかった」（20代女性／秋田県）
伊藤：2位の「テリア リッチ レギュラー」は、IQOSのたばこスティックの中で1番吸いごたえが強いと個人的には感じています。濃厚な味わいとガツンとしたキック感が特徴です。
メンソール系、フレーバー系を普段愛用している人が「テリア リッチ レギュラー」を試してみると、IQOSの新しい一面を感じることができるでしょう。紙巻たばこから乗り換える予定で吸いごたえにこだわりたい人や、他社の加熱式たばこで満足感を得られていない人におすすめです。
1位の「テリア レギュラー」は、IQOSらしい香りを感じることができるたばこスティックで、初めてIQOSを吸う人にもおすすめです。「テリア リッチ レギュラー」ほどの濃厚さはありませんが、長く吸い続けやすい飽きのこない味となっています。
また、味わいの癖が少ないため、他社の加熱式たばこから乗り換える場合はまず「テリア レギュラー」を吸い始めるといいのではないでしょうか。
【伊藤浩一プロフィール】
日本で初代IQOSが限定リリースされた2015年から加熱式タバコの使用を始め、IQOS・glo・ploom・withシリーズの各モデルを遍歴。喫煙歴は40年以上の愛煙家。アクセス数が月間30万超えの主宰ブログ「伊藤浩一のモバイル＋モビリティライフ応援団」でも加熱式たばこのレビューを行っている。
＜調査概要＞
調査名：加熱式たばこスティックに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2025年10月24日〜27日
調査対象：全国20〜60代の250人（男性：127人、女性：117人、回答しない：6人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
※本記事は商品理解を目的とした記事であり、喫煙を推奨するものではありません。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁止されています。
(文:伊藤 浩一（デジタルガジェットガイド）)
