「めっちゃ似てるな…（笑）」スリムクラブ真栄田、ジャルジャル後藤似社員とのツーショットを公開！
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんは12月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・ジャルジャルの後藤淳平さん似の社員とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】スリムクラブ真栄田＆ジャルジャル後藤似社員のツーショット
ファンからは「めっちゃ似てるな…（笑）」「似すぎてますね」「ジェネリックの後藤だ笑」「間違えても致し方ないレベル…」「よく見たらジャルジャル後藤じゃない！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「よく見たらジャルジャル後藤じゃない！」真栄田さんは「ゴルフ場でジャルジャル後藤がいると思って近づいたら、社員の古城君でした」とつづり、1枚の写真を投稿。顔のパーツやヘアスタイルが後藤さんに似ています。確かに、遠くから見ると間違えてしまいそうです。
「夢叶って関根勤さんとゴルフ！」9日の投稿では「夢叶って関根勤さんとゴルフ！」とつづり、お笑いタレントの関根勤さんとのツーショットを公開した真栄田さん。ファンからは「夢のようですね」「嬉しさで、目がバッキバキに見開いてますね」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
