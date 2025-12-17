今月１３日、山形県白鷹町の道路で男性が猟銃の弾が当たり死亡しているのが発見されました。

【写真を見る】銃口が自分に ...銃が発射されハンター死亡 取り扱いを誤ったか 家族に「イノシシのワナをかける」と話し1人で活動（山形・白鷹町）

警察はドライブレコーダーの映像や車に壊れているところがないことなどから男性は自分に銃口が向いた状態で取り扱いを誤ったとみて調べを進めています。

これは今月１３日、白鷹町大瀬の路上で男性が倒れているのが発見されたものです。

男性は道の路肩に停車していた軽乗用車のすぐそばで仰向けの状態で倒れていました。

車には猟銃がありました。

警察によりますと男性は白鷹町荒砥に住む７８歳の男性で死因は胸部銃創による心挫滅・失血だったということです。

男性は猟銃所持の許可を受けていて、１人で活動していました。

警察によりますと男性はその日、家族に「イノシシのワナをかける」と話していたということです。

■銃口は運転席側を向く

男性が使っていたのは自動式ライフル銃で発見時、銃は運転席と助手席に跨って置いてありました。銃口は運転席側を向いていたということです。

また、運転席側のドアがあき、そのすぐ近くに男性は倒れていました。

車のドレイブレコーダーの映像や車に破損がないことなどから警察は男性が銃の取り扱いを誤ったとみて調べを進めています。

■現場画像