デザイナーが自ら音声解説！ 模型の世界首都のシンボル“プラモニュメント” 制作の裏側・こだわり語る「赤字覚悟」の熱意
静岡市の地場産業であるプラモデルの魅力を発信しようと、静岡市内の街なかには組み立て前の巨大なプラモデルをイメージした「プラモニュメント」が設置されています。このモニュメントの制作の裏側やこだわりをもっと知って欲しいと、デザイナー本人が音声での解説を始めました。
【写真を見る】プラモニュメントの制作の裏側やこだわりの解説を収録する様子「友達にしゃべっているような感じで」
遊び心あふれるデザインで見る人を楽しませるプラモニュメント。静岡市の街なかに16基が設置されています。
11月28日、静岡市葵区のけやき通りにあるプラモニュメントの周りをうろうろしている人がいます。いったい何をしているのでしょうか。
「それではシリアルナンバー11自販機＆ベンチプラモニュメントの解説をします。パーツ構成は一番右に自販機があります」
プラモニュメントの監修・デザインを担当している松尾憲宏（まつお・のりひろ）さんです。プラモニュメント巡りをもっと楽しんで欲しいとデザイナーだからこそ話せるこだわりや裏話を音声で解説するコンテンツを作っています。
「自販機は計画当初からの夢です。11基目にしてやっと実現できました」
こう語る松尾さんは、プラモニュメント巡りをもっと楽しんで欲しいと、デザイナーだからこそ話せるこだわりや裏話を音声で解説するコンテンツを作っています。あえて編集はせず、「友達に喋っているような感じにしたい」とリアルな語り口にこだわります。「さすが静岡」SNSの反響が原動力に
意外な所にもあるプラモニュメント。JR静岡駅前の喫煙所にも設置されています。喫煙所を利用する人や記念撮影をする人もいるため人通りが少ない時間帯を狙って録音しています。この日は3本を収録しました。
「外から見えるのは背面なんですね。だからあまり立体感がないと思います。抵抗感のない人はぜひ中に入って見て欲しいと思います」
＜松尾さん＞Q. デザインが本業だと、話すのは大変じゃないですか？ 「もう50回くらい喋っているんですよ。だんだん慣れてきました」 「さすが静岡」「面白い」反響への感謝の想い
千葉県出身の松尾さんは子育てをきっかけに静岡へ移住し、これまではデザイナーとして駅や商業施設の案内板などを作ってきました。初めてプラモニュメントができてから4年半、音声解説のコンテンツを作った背景には、反響への感謝の想いがありました。
＜松尾さん＞「（モニュメントが）出来るまでは世間に受け入れてもらえるかどうかもドキドキ不安だった。思った以上に、出来上がってから『さすが静岡』とか『面白い』とか、写真を撮って周って投稿してくれる人もいる。そういった様子を見ているうちに、それ（反応）に対して全然こっちが発信できていないのが申し訳なくて、何かできないかとずっと考えていた」 システム料は自腹…「思い」で実現
松尾さんの音声解説は、静岡市清水区の会社が手掛ける「おともたび」という音声ガイドサービス（有料）を使って聞くことができます。位置情報を認識してプラモニュメントの近くにいけば再生できる仕組みです。
「だけどこれ工作物なので、すぐとれちゃったりする」
＜男の子＞「これ何で作ってるの？」 ＜松尾さん＞ 「これ、鉄」
冬のホビーイベント「クリスマスフェスタ」に合わせてテストリリースされ、松尾さんが講師を務める専門学校の生徒や家族連れが体験しました。
＜専門学校生＞「駅などにも置いてあってよく見ることはあったが、ちゃんと説明を聞いたのは初めてで新鮮で良かった」 ＜松尾さん＞ 「早口かどうかも聞きたい」 ＜専門学校生＞ 「聞き取りやすかった」
＜専門学生＞「くっつけ方とか僕が見つけたんだよとか自慢げなことを話していました」 Q. 聞いてどうでした？ 「とてもすごいなと思いました」 ＜松尾さん＞ 「とても『生の感想』が聞けた。自慢げところとかね。良かった。楽しそうに聞いてくれたから良かった」 "模型の世界首都のシンボルがもっと愛されるために"ホビーショーに合わせたサービス目指す
今回解説したのは全16か所のうち10か所。松尾さんは今後すべてのモニュメントの解説を収録し、2026年5月の静岡ホビーショーにあわせた本格的なサービス開始を目指しています。
模型の世界首都のシンボルがもっと愛されるために。プラモニュメントデザイナーの挑戦は続きます。今回のテスト版の音声解説は、12月いっぱい購入することができます。
実は今回のテスト運用、解説のシステム利用料は松尾さんが個人で負担しており、赤字になる可能性も高いといいます。それでも「デザイナーとしての思い」が勝り、実現に至りました。