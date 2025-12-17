◇WBA世界バンタム級団体内統一戦 正規王者・堤聖也（角海老宝石）―暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）（2025年12月17日 両国国技館）

やはり堤聖也は感動を呼ぶ“激闘王”だった。

5階級制覇王者を相手に序盤から打ち合いを選んだ。ドネア最恐の武器である左フックを警戒してサークリングしながらも手を出し続けた。

ドネアの重いパンチで中盤にダウン寸前となり、鼻血も出したが、ひるまなかった。

もうダメか、と思われた6回終盤に反撃に転じると、7回は足を止めて壮絶な打ち合いでドネアを圧倒した。

終盤にはドネアの顔を腫らせるほどパンチを浴びせた。堤が見せた終盤の強さはボクシングの魅力に溢れていた。

解説の元WBAスーパーフェーザー級王者の内山高志氏は「普通の選手なら何度も倒れてる」と、堤のガッツを称賛した。

比嘉大吾戦、穴口一輝戦、井上拓真戦…堤の激闘の歴史にまた新たな伝説が加わった。

ネットでも「なぜ倒れない堤聖也」「堤じゃなければ終わってるってこれ」「堤凄いな 普通倒れる」「とんでもない試合になった」と、堤のタフネスぶりを絶賛した。