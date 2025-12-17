ノア１７日の保土ヶ谷大会で「東京スポーツ新聞社制定２０２５年度プロレス大賞ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙにしたんクリニック」の年間最高試合賞（ベストバウト）を受賞した清宮海斗（２９）が、年明けの大一番に向けて闘志をみなぎらせた。

１月１日のＯＺＡＷＡ戦でベストバウトに輝いた清宮はこの日、オールレべリオンの晴斗希、アレハンドロ、カイ・フジムラと組んで丸藤正道、拳王、小峠篤司、宮脇純太組と対戦。試合は、自身のユーチューブチャンネルでプロレス大賞の予想を行い、ＭＶＰ、ベストバウト、新人賞などを見事に当てた拳王に「的中おめでとう！」と祝福の声が上がる中、開始。ベストバウトを過去３回受賞している丸藤に「３回！ ３回！」と声援が起こる中向き合うと、タックルで吹き飛ばし「ベストバウト！」コールを巻き起こした。

その後、両軍入り乱れる混戦となったが、清宮は宮脇に閃光魔術弾をズバリ。さらにスカイウォークエルボーでトドメを刺して３カウントを奪った。試合後、マイクを持つと「ベストバウト、取りましたー！！」と報告だ。しかし続けて「ただ…、ただ、負けた試合での受賞ですよ。その上に、アレだけの大ブーイングをもらって自分が嫌われ者だと自覚した日で悔しいですよ、俺は」と複雑な胸中を明かす。

それでも来年１月１日の東京・日本武道館大会でカール・アンダーソン＆ドク・ギャローズの「グッドブラザーズ」戦を見すえ「２０２５年ベストバウト受賞者の清宮海斗がグッドブラザーズをベストバウト級の試合に連れていってやりますよ。最後に勝つのは清宮海斗です！」と意気込むのだった。