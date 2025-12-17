◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 〇正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア●（１７日、東京・両国国技館）

ＷＢＡ世界バンタム級王座統一戦は、正規王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が、世界５階級を制覇した同級暫定王者のノニト・ドネア（４３）＝フィリピン＝を２ー１の判定で下して、王座を統一し、２度目の防衛に成功した。ジャッジ２人がそれぞれ１１５ー１１３、１１７ー１１１で堤を支持。３人目が１１６ー１１２でドネアを支持した。

リング上のインタビューでは４回にまともにパンチを浴びふらついた時点で「負けの流れが出来上がった」と覚悟を固めたことを明かし「頑張れ、頑張れ俺って自分に言い聞かせながら頑張りました。皆さんの声援のおかげです。ありがとうございました」と観客に感謝した。レジェンドのドネアから警戒していた左フックを食らい「これがレジェンドのパンチかと。やっている最中は楽しむ余裕はなかったですけど、終わってみれば楽しかった気もします。めっちゃ強かったです」と振り返った。しぶとさを見せての防衛に「目標としては他の団体の統一戦がある」と野望を口にした。

「倒されても立ち上がって倒し返せばいい。勝つために、しっかり戦えばいい」との覚悟で上がったリングで、５階級制覇王者とバチバチに打ち合った。「負ければ終わり。勝てば次につながる」。不退転の決意で挑んだ勝負を制し、未来を切り開いた。

昨年１０月、高校時代から背中を追い続けてきた当時のＷＢＡ王者・井上拓真（大橋）に判定勝ちし、世界王座を獲得。今年２月の初防衛戦では、高校時代からの盟友・比嘉大吾（志成）とダウンの応酬の激闘の末にドロー防衛を果たした。試合後に「２、３年前からずっと痛かった」という両目の手術を受け「休養王者」に認定された。手術後は１週間ほどで体を動かし始めた。８月上旬から約１か月、単身メキシコ・グアダラハラへ向かい武者修行を敢行。「知らない環境で、全部が刺激だった。知らないことを知っていく、新鮮な１か月間だった」。当地のジムではＷＢＯ同級王者クリスチャン・メディナ（メキシコ）らとスパーリングを重ね、充実の時間を過ごした。

ドネア戦に向けて大橋ジムに出稽古に行った際には、ドネアに２度勝利している世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）から助言を受けた。ドネアと向き合った時の感覚やパンチの質などについて質問し、「僕に当てはめるとすごい差が生まれてしまうと思うが、実際に聞けただけでもすごく大きかった」と収穫を得た。

目標とするのは「４団体統一」。比嘉と引き分けたＷＢＡ休養王者アントニオ・バルガス（米国）との団体内統一戦、ＷＢＣ同級王者となった拓真との２団体統一戦、大みそかにＷＢＡ挑戦者決定戦に臨む４階級制覇王者・井岡一翔（志成）との防衛戦など、オプションは広がる。観戦に訪れた井上拓真の前でレジェンドを超えた堤が、バンタム級戦線の主役に躍り出た。