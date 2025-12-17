¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡¡³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤Ç£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÀ¯³¦Í½ÁÛ¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆ°¤¯¤È»×¤¦¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡Ê¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ë¤Ï£±£·Æü¡¢¹ñ²ñ¤ÎÊÄ²ñÆü¤Ë¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¡¦¿·¶¶±ØÁ°£Ó£Ì¹¾ì¤Ç³¹Æ¬±éÀâ²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÞ¤Ï»²±¡ÁªºÇ½ªÆü¤ËÆ±¾ì½ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿±éÀâ²ñ¤Ç£³£°£°£°¿Í°Ê¾å¤ÎÄ°½°¤ò½¸¤á¤¿¡£»ÕÁö¤Î´¨¤µ¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï£±£°£°£°¿Í°Ê¾å¤ÎÄ°½°¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Æ±ÅÞ¹ñ²ñµÄ°÷¤¿¤Á¤ÎÀ¯ºö¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Æ±±éÀâ²ñ¤Ï¡¢º£²Æ¤Î»²±¡ÁªÅìµþÁªµó¶è¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¸µ£Î£È£Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎµíÅÄçýÍ§»²±¡µÄ°÷¡¢±üÂ¼¾ÍÂç»²±¡µÄ°÷¡¢¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ÆºÇ¸å¤Ë¶ÌÌÚ»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¶ÌÌÚ»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç»²±¡Æ±ÅÞ²ñÇÉ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿Ìµ½êÂ°¤ÎË§²ìÆ»Ìé»á¤ÈÆ²¹þËãµª»Ò»á¤ÎÆþÅÞ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¶ÌÌÚ»á¤ÏÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç²Ä·è¡¦À®Î©¤·¤¿¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç¡ÊË¡°Æ¤¬¡ËÄÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡££²£°£°£¹Ç¯¡¢Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤¬£³£°£°µÄÀÊ°Ê¾å¼è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î»þ¤Ç¤¹¤éÀ¯¸¢¸òÂå¤Î»þ¤Ç¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤ò¤ï¤º¤«£µ£°Ì¾¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇÑ»ß¤·¤¿ÎÏ¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¯¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÞ¤Ïº£Ç¯£¶·î¤ÎÅìµþÅÔµÄ²ñÁªµó¤Ç¸øÇ§¸õÊä£¹¿Í¤¬ÅöÁª¡¢»²±¡Áª¤Ç¤ÏµÄÀÊ¤¬£´ÇÜÄ¶¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤ÏÌîÅÞÂè°ìÅÞ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÈôÌö¤Î£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏÂç¤¤¯À¯¼£¤¬Æ°¤¤¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÍèÇ¯¡Ê£²£°£²£¶Ç¯¡Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÆ°¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¤Í¡¢Êº¡Ê¤Ò¤Î¤¨¡Ë¤Ã¤Æ²Ð¤¬£²¤Ä¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¾ðÇ®¡¢Ç®¤µ¡¢àÇ®ÅÁÆ³á¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡ØÇÏ¡Ù¡£ÇÏ¤Ï¶î¤±²ó¤ê¤Þ¤¹¡£ÌöÆ°´¶¤ÈÀ®Ä¹¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ÈôÌö¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¹ñ¤Ç´èÄ¥¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬Ì¤Íè¤Ë´õË¾¡¢Ì´¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë£±Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£