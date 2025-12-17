ロックバンド「マキシマム ザ ホルモン」のドラマー兼バックアップボーカリストのナヲが自身のＳＮＳを更新。５０歳の誕生日を報告した。

１７日までにインスタグラムで「１日経ってしまいましたが… 昨日、昭和１００年１２月１６日にわたくし５０歳を迎えました！ひゅーひゅーおめでとーあたし！！！！ひゅーひゅーありがとー両親と家族と友人たちと今まで出会ったすべての人たち！！！！」と明るく報告。

「やっぱ、５０って大人だからさ 先を見据えていかなきゃだめよね！これからは９０歳、１００歳になる自分を、未来を、想像して生きていきたいね！もうええてwってくらい『元気に』生きたいねぇ！そのためには元気じゃなくちゃなー！」と、この先の人生に前を向いた。

「つーわけで、今日は自分への誕プレにシミ取りしてw娘の学校行事行ってきますー！なんてことない１日１日の積み重ねであっという間に５０年！【心身共に】健康第一で無理せず無茶する５０代を駆け抜けたい所存です」と目標を掲げ、締めくくった。

この投稿には、お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜から「かっこいいパイセン おめっとうございます」と祝福の言葉が寄せられ、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「まだまだ若ぇ〜よナヲちゃん」「５０に見えない！！」「私もナヲちゃんの様にパワフルで素敵な年齢の重ね方を目指します」「あーらー可愛らしい着物」「太陽のようなナヲ様が、大好きです」「５０代女子は最強だぜぃ」「こんな５０歳になりたい！」などの声が寄せられている。