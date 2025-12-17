元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。イベントなどでのアイドルとファンとの交流と、それに伴う警備態勢について、私見を述べる一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、福岡・博多が拠点のアイドルグループ・ＨＫＴ４８のスタッフらを刺したとして殺人未遂容疑で逮捕された男がＨＫＴ関連イベントの常連客で「出待ち」などの行為もしていたことが判明したという記事を取り上げた。

今回の事件について聞かれた中丸は「僕もファンの方と会うイベントだったりはありますけど、基本的にはほとんどのプレーヤー側の人たちは悪意を持った人が来るかもというよりは楽しい場だというのが前提なので」と話し出すと「僕の場合はあんまり（警備などを）考えていないというか。運営側がしっかりやってるだろうなという気持ちで」と続けた。

ＭＣの垣花正に「ＨＫＴ側だとしたら、どんな気持ちでこの事件を受け止めている？」と聞かれると「想像の範囲ですけど、ショックで人によってはトラウマレベルのことだと思うんで。今後、そういうイベントがあった場合に極論、参加しようかどうしようか？みたいなことを考えてしまうのかなと思ってます」と答えていた。