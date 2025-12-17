本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
12/17
EUR/USD
1.1600（16億ユーロ）
1.1620（7.19億ユーロ）
1.1630（10億ユーロ）
1.1650（6.33億ユーロ）
1.1700（17億ユーロ）
1.1750（14億ユーロ）
1.1775（6.64億ユーロ）
1.1785（7.72億ユーロ）
1.1800（22億ユーロ）
1.1850（6.41億ユーロ）
USD/JPY
153.75（7.50億ドル）
154.00（9.715億ドル）
154.75（6.76億ドル）
156.00（8.50億ドル）
GBP/USD
1.3400（5.75億ポンド）
ユーロドルは1.1700と1.1750に大規模の設定も1.1600から1.1850にわたって広範に設定水準が分布、ドル円は153.75から156.00に設定が分散、ポンドドルは1.3400にピンポイント
12/17
EUR/USD
1.1600（16億ユーロ）
1.1620（7.19億ユーロ）
1.1630（10億ユーロ）
1.1650（6.33億ユーロ）
1.1700（17億ユーロ）
1.1750（14億ユーロ）
1.1775（6.64億ユーロ）
1.1785（7.72億ユーロ）
1.1800（22億ユーロ）
1.1850（6.41億ユーロ）
USD/JPY
153.75（7.50億ドル）
154.00（9.715億ドル）
154.75（6.76億ドル）
156.00（8.50億ドル）
GBP/USD
1.3400（5.75億ポンド）
ユーロドルは1.1700と1.1750に大規模の設定も1.1600から1.1850にわたって広範に設定水準が分布、ドル円は153.75から156.00に設定が分散、ポンドドルは1.3400にピンポイント