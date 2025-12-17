本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模



12/17

EUR/USD

1.1600（16億ユーロ）

1.1620（7.19億ユーロ）

1.1630（10億ユーロ）

1.1650（6.33億ユーロ）

1.1700（17億ユーロ）

1.1750（14億ユーロ）

1.1775（6.64億ユーロ）

1.1785（7.72億ユーロ）

1.1800（22億ユーロ）

1.1850（6.41億ユーロ）



USD/JPY

153.75（7.50億ドル）

154.00（9.715億ドル）

154.75（6.76億ドル）

156.00（8.50億ドル）



GBP/USD

1.3400（5.75億ポンド）



ユーロドルは1.1700と1.1750に大規模の設定も1.1600から1.1850にわたって広範に設定水準が分布、ドル円は153.75から156.00に設定が分散、ポンドドルは1.3400にピンポイント

