世の中には「不倫くらいみんなしてる」と甘い考えの人もいるようですが、そんな人が幸せになれるはずがありませんよね。なにもかも失って孤独になったときに、初めて自分のした愚かな行為を反省するようで……？ 今回は、不倫がバレて友人にも見捨てられた男の話をご紹介いたします。

友人にも見捨てられた

「職場の後輩と不倫したことが妻にバレてしまいました。妻は不倫を許してくれず、慰謝料を請求してきたんです。しかも後輩は、不倫ではなく一方的に迫られて断れなかったと訴え、俺から『セクハラを受けている』と告発をしたため最悪な状況に……。

お金もなく仕事も辞めなくてはいけなくなり、追い詰められた俺は友人に助けを求めました。友人はいつも俺の味方でいてくれるし、困ったときは助けてくれる信用できる奴なんです。友人に事情を説明すると『お前がそんな最低な奴とは思わなかった』『見損なったよ』『悪いけど二度と電話してこないでくれ』と言われて電話を切られました。まさか友人にも見捨てられるなんて……。

不倫ってここまで人生を狂わせるものなんだと、このとき初めて知りました。今は仕事を探しながら安いアパートで一人暮らしをしていますよ……」（体験者：30代 男性・無職／回答時期：2025年10月）

▽ 不倫くらいで、と思っていると天罰がくだるようです。多くの人に迷惑をかけて、自分だけ幸せになれるはずがありませんよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。