後半に突き放したアルバルク東京が19点差快勝…サイズが30得点と爆発、EASLグループ2連勝

12月17日にアリーナ立川立飛で「東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26シーズン」グループCが行われ、アルバルク東京が昌原LGセイカーズ（韓国）と対戦した。

点の取り合いとなった第1クォーターを同点で終えると、第2クォーターは開始からセバスチャン・サイズが連続得点を挙げれば、大倉颯太が3ポイントシュートを成功。マーカス・フォスターとサイズの得点で残り4分2秒に11点のリードを奪ったが、終盤に点差を詰め寄られ、39－35で試合を折り返した。

フォスターの得点で始まった第3クォーターは、残り2分34秒からライアン・ロシターのフローター、中村浩陸の3ポイントで60－48。2ケタのリードを保ったまま最後の10分間に突入した。

第4クォーターも相手を上回り、終わってみれば92－73で快勝。サイズが30得点9リバウンド、ロシターが18得点18リバウンド7アシスト2スティール、大倉が12得点を記録し、グループ2連勝を飾った。

なお、3試合を終えて2勝1敗のA東京は次戦、1月21日に敵地で昌原LGセイカーズと再戦する。

■試合結果



アルバルク東京 92－73 昌原LGセイカーズ



ALV｜17｜22｜23｜30｜＝92



CLS｜17｜18｜17｜21｜＝73