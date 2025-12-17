韓国に乗り込んだ宇都宮ブレックス、第4Qの反撃及ばずEASLグループ2敗目

12月17日に蚕室学生体育館で「東アジアスーパーリーグ（EASL）2025－26シーズン」グループAが行われ、宇都宮ブレックスがソウルSKナイツ（韓国）と対戦した。

比江島慎が先制点を挙げた第1クォーターは、開始34秒から0－8のランを献上。高島紳司が相手の流れを止め、アイザック・フォトゥとギャビン・エドワーズも得点を重ねたが、16－21と5点ビハインドで終了した。

第2クォーターは序盤からなかなか得点を奪えず、開始4分3秒の時点で19－29と10点差。星川開聖の2連続3ポイントシュートで食らいついたものの、30－46と点差を広げられた。

第3クォーターは開始から比江島、フォトゥ、高島の得点で9－0のラン。残り3分20秒にエドワーズのダンクで5点差に詰め寄ったが、その後は再び突き放された。

開始2分21秒に24点差をつけられた第4クォーターは、フォトゥを中心に猛反撃。試合終了残り1分27秒からD.J・ニュービルの2連続3ポイントで再び5点差まで肉薄した。それでも、逆転には至らず、78－84で試合終了。グループ2敗目を喫した

グループ3試合を終えて1勝2敗の宇都宮は、フォトゥが27得点9リバウンドを奮闘。ニュービルがフィールドゴール成功率22.2パーセント、比江島も30.0パーセントと、両エースが精彩を欠いた。

なお、宇都宮の次戦は1月21日。ホームに香港イースタン（香港）を迎え撃つ。

■試合結果



ソウルSKナイツ 84－78 宇都宮ブレックス



SSK｜21｜25｜18｜20｜＝84



BRX｜16｜14｜20｜28｜＝78