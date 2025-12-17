ホギメディカル <3593> [東証Ｐ] が12月17日大引け後(21:00)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来47.5円としていた26年3月期の下期配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明すると共に、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。なお、上記取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続により、当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです（詳細につきましては、当社意見表明プレスリリースをご参照ください。）。当社はこれまで、株主の皆様への利益還元を経営の重要な課題の一つと位置付けており、累進配当と自己株式取得を通じた株主還元の充実に努めることを基本方針としてまいりました。しかしながら、本公開買付けに応募する株主の皆様と本公開買付けに応募しない株主の皆様との間に経済的差異が生じる可能性があるため、株主の皆様の間で公平性を確保する観点から、本日開催の取締役会において、本公開買付けが成立することを条件に、2026年３月期第３四半期配当及び期末配当を行わないことを決議いたしました。なお、本公開買付けが不成立となることが明らかとなった場合には、当社は、その後の配当政策（2026年３月期の配当の方針を含みます。）について、速やかに決定の上、配当予想の修正について改めてお知らせいたします。

