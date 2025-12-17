高い安全性が求められるバスの運行会社には定期点検が欠かせません。



バス会社が行っている安全対策や、バス火災に遭遇した場合の避難方法について取材しました。



札幌市内の観光バス会社です。



自社の指定工場で３か月ごとに定期点検を実施しています。



タイヤの空気圧や電気装置が正常かどうかなど、点検するのはおよそ５０項目です。



重要なエンジン部分の点検を見せてもらうとー





（記者）「いま入れているのは？」（整備士）「エンジンオイルですね」（記者）「走行中に漏れることは？」（整備士）「毎回チェックしているのでないですね」さらに運転席には、エンジンオイルが少なくなったときだけでなく、常に残量を確認することができる最新の設備を導入。多くの人の命を乗せるバスだけに、日々の安全確認は決して欠かすことはできません。一方、バス乗車中に火災に遭ったら、乗客はどのように避難すればいいのでしょうか。（石黒記者）「非常時に前の乗車口が使えない場合、後部座席右手にある非常口から逃げることができます」非常口を実際に開けてみました。

（石黒記者）「カバーを外して座席を前に。結構重たいです。そしてレバーを下げて開けます。足元にあるはしごを外へ降ろします」



非常口から出るときにははしごに足をかけ、降りることができました。



この会社では車両の設備点検だけでなく、乗務員への意識付けも徹底しているといいます。



（光駿輸送 梅粼隆一代表取締役社長）「ことが起こった時に乗務員がいかに客を安全に移動させるかというところを重点に置いた考え方を進めていきたい」



高い安全性が求められるバス。



事故や火災を起こさないために日々の安全対策が不可欠です。