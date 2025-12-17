2025年12月24日(水) 19:00〜21:30放送

1周回って知らない話 高嶋家の家族旅2時間半SP！

【ゲスト】

■高嶋ちさ子

【パネラー】

アインシュタイン、浮所飛貴(ACEes)、SHELLY、柴田英嗣(アンタッチャブル)

滝沢カレン、寺田心、山田美保子、ゆうちゃみ

【オンエア内容】

密着7年！高嶋ちさ子ファミリー・激動の2025年！

▼ちさ子の1歳年上の兄・太郎さんが社長就任！

今年の家族旅は、91歳の父・弘之さんと6歳上の姉・未知子さんと一緒に新社長になった太郎さんの会社訪問へ！

大企業の社内で、高嶋ファミリー恒例の!?家族ゲンカが勃発！

▼姉・未知子さんBEAMSグッズプロデュース第二弾が本格始動！

前回、売り切れになる程大好評だったオリジナルグッズの新作制作に密着！

BEAMSチームの提案に、未知子さんのこだわりが爆発！

さらに、まさかのモデルオファーも！？

▼大学受験を控えた長男、高校進学の二男の爆笑アンケート！

母・ちさ子に感謝している事とは？

▼チケットは即完売！父・弘之さんが人生初のソロコンサートで大暴走！？

さらに、年末恒例！高嶋家の未来に向けた家族会議を大公開！