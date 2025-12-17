俳優・小倉蒼蛙（そうあ、７４歳）が１７日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。２２年３月、進行肺がんでステージ４、余命１年か２年と告知され、２３年２月に芸能活動に復帰したのをきっかけに、俳号の「蒼蛙（そうあ）」に芸名を変えたことなどを語った。

「命拾いをしたというか、がんが消えちゃいまして、生まれ変わった気分で俳句の名前にしました」と説明。現在、がんはすべて「消えた」という。

９歳で子役デビュー。芸歴は６５年になる。冒頭と中盤では、結婚についても触れた。黒柳徹子が「３人のお嬢様が…４回結婚してらっしゃるので…」と闘病を３人の娘がサポートしてくれたことを説明。写真も紹介され「あら、こーんなに、大きい綺麗なお嬢さんがいるの」とたずねると、「はい、あと息子が１人」と話した。

中盤では「４回結婚なさったそうですけど、お子さんは何人いらっしゃるの？」と質問。「４人おります」と答え、黒柳は「すごいね。それは全部１人の人？」。小倉は「そうです、はい」とうなずいた。孫は５人おり、スタジオにはうち２人が見学に訪れていた。

小倉は１９７３年、作品で共演した４歳下の元タレントと最初の結婚をしたが、わずか３カ月で離婚。７７年には、俳優のマネジャーだった女性と結婚し、４人の子供に恵まれたが、９９年に離婚した。

３度目の結婚は２００６年。歌手と結婚したが、９年で終わりを迎えた。その約１年後。４０年前に１年ほど交際していた元恋人、まきさんとＳＮＳがきっかけで再会し、１７年２月に４度目の結婚をした。