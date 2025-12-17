関西大学ラグビーAリーグ1位の天理大は20日の大学選手権準々決勝・早大戦へ臨む。17日は天理市内のグラウンドで練習を公開した。

共同主将でSO上ノ坊駿介（4年＝石見智翠館）は早大SO服部亮太（2年＝佐賀工）との司令塔対決へ意欲を見せた。

「天理らしいプレーもありますし、天理にも負けないプレーヤーがいっぱいいるので、彼らを上手く使いながら、彼の特徴であるロングキックも恐れずに圧倒したい」

服部は2年で上ノ坊は4年というプライドもある。「後輩なんで、負けたくない」と闘志を燃やした。

関東対抗戦3位の早大は全国大学選手権の3回戦で関東リーグ戦3位の関東学院大に85―7で大勝。関西覇者として挑む天理大の上ノ坊は「大学ラグビーは関東が注目されがち。それも悔しいと思っていたので、関東を倒したいっていう気持ちがある。その気持ちを持って勝ちたい」と意気込んだ。

前週に対戦相手が決まってからは、早大のアタック対策のため、ディフェンスに力を入れて練習に取り組んできた。チームをけん引する背番号10は「今まで準備してきたものを全部出せるように自信持って、絶対早稲田倒そうと思います」と語気を強めた。