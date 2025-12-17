間宮祥太朗、新木優子主演の日本テレビドラマ「良いこと悪いこと」の公式ＳＮＳに、２０日の最終回に再登場する人物の意外姿がアップされ、考察班が騒然となっている。

１３日の第９話では一連事件の実行犯が刑事宇都見啓（木村昴）だったことが明らかに。一方で最終回予告では「真犯人」の存在が示唆されている。

公式ＳＮＳでは１５日付で「クランクアップ」として「元週刊アポロ編集長 五十嵐駿役 矢柴俊博さん 最終回も登場しますよ！一体どんなシーンで登場するのか お楽しみに！」と、黒スーツ姿で花束をもってクランクアップを迎えている矢柴俊博の写真がアップされた。

猿橋園子（＝どの子、新木優子）の元上司で、第６話で園子に恨みを持つ小林紗季（＝委員長、藤間爽子）からの密告を受け、突然他雑誌に移籍し、園子が犯人であるかのように一連事件の存在をスクープした。

役柄的に再登場はないと目されていたが…。

さらに最終回のクランクアップ姿の写真にネットが反応。「喪服？誰のお葬式？」「どんなシーン？」「まさか」「ど、どういうこと！？」「ヘッドハンティングで終わったんじゃないの！？何なに？？え？真犯人なの？」「編集長…あんた何モンだ？黒幕か…？」「やっぱり来た。出てこないのおかしいって思ってた」と騒然となっている。

「ほらきた！ドのこの親族説まだある！」「紫苑のお父さん？…真犯人ｗ」「喪服だ 紫苑の葬儀？」「編集長？え？そこは考えてなかった もう一回整理して考察し直そうｗ」「この人が黒幕じゃない？先生殺したのこの人でしょ」「あ、結婚指輪してる」と考察を混乱させている。