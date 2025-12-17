Hakubi、中国語で歌唱した「何者 (Mandarin ver.)」のMV公開
「何者」は、片桐（Vo, G）の亡き祖父がかつて暮らしていたという、台湾への旅をきっかけに生まれた楽曲。「何者 (Mandarin ver.)」は、Hakubiにとって初の試みとなる中国語歌唱バージョンとなる。
今回公開されたMVは、台湾は嘉義にて撮影された「何者」MVおよびそのメイキング映像のほか、6月に台北にて行われたワンマンライブとそのドキュメント映像にて構成。監督は石原慎が務めた。
◾️「何者 (Mandarin ver.)」
2025年12月17日（水）リリース
配信：https://lnk.to/Hakubi_WhoeverYouAreMandarinver
◆「何者」
配信：https://lnk.to/Hakubi_WhoeverYouAre
◾️TVアニメ『魔術師クノンは見えている』
TOKYO MX：2026年1月4日（日）22時より放送開始
BS朝日：2026年1月4日（日）26時より放送開始
WOWOW：2026年1月6日（火）24時30分より放送開始
ABEMA：2026年1月4日（日）22時より独占配信開始（初回は1・2話を一挙配信）
dアニメストア：2026年1月4日（日）22時より独占配信開始（初回は1・2話を一挙配信）
公式HP：https://kunonanime.jp/
公式X：https://x.com/animekunon
◾️ライブ情報
◆＜京都藝劇2026 - 四条 冬の陣 -＞
2026年1月19日（月）KYOTO MUSE
出演：Hakubi, 日食なつこ
◆＜Hakubi winter short tour “seek”＞
2026年2月8日（日）大阪 心斎橋 火影
2026年2月25日（水）東京 下北沢 SHELTER
◆＜片桐ソロ弾き語りツアー「うたいたいこと vol.1」＞
2026年2月14日（土）北海道 札幌 musica hall café
2026年2月22日（日）大阪 心斎橋 iiie
2026年2月23日（月・祝）愛知 名古屋 KDハポン
詳細：https://hakubikyoto.com
