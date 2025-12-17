◾️TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』

©裕夢／小学館／チラムネ製作委員会

◆放送情報

AT-X 毎週火曜23:00〜

リピート放送：毎週木曜11:00〜、毎週月曜17:00〜

TOKYO MX 毎週火曜24:30〜

KBS京都 毎週火曜24:30〜

サンテレビ 毎週火曜24:30〜

福井放送 毎週火曜25:29〜

テレビ愛知 毎週火曜26:05〜

BS11 毎週火曜24:30〜

◆INTRODUCTION

《このライトノベルがすごい！》殿堂入り作品、ついにTVアニメ化！

県内随一の進学校・藤志高校に通う千歳朔。

勉強、運動、コミュ力すべてがハイレベルで、

良くも悪くも注目を集める彼の周りには、

誰もが羨む華やかな仲間たちが集っていた。

新たなクラスで迎えた2年生の春。

朔は、ひとりの引きこもり生徒の更生を頼まれることに--。

福井を舞台に紡がれる、

どこまでも青く、どこまでも眩しい、

エモーショナル青春ストーリー！

◆ORIGINAL

原作：裕夢「千歳くんはラムネ瓶のなか」（小学館「ガガガ文庫」刊）

キャラクター原案：raemz

【STAFF】

監督：紱野雄士

シリーズ構成：荒川稔久

脚本：裕夢、荒川稔久

キャラクターデザイン：木野下澄江

プロップデザイン：秋篠Denforword日和、枡田邦彰、立田眞一

3D監督：小川耕平

美術背景 ：スタジオ天神

美術監督 ：諸熊倫子

色彩設計 ：宮脇裕美

撮影監督 ：中村雄太

編集：丸山流美

音響監督 ：納谷僚介

音響制作：スタジオマウス

音楽：藤澤慶昌

音楽制作：KADOKAWA

アニメーション制作：feel.

オープニングテーマ：Kucci 「ライアー」（Sony Music Labels）

エンディングテーマ：サイダーガール「陽炎」（CIDER RECORDS）

◆CAST

千歳 朔：坂田将吾

柊 夕湖：石見舞菜香

内田優空：羊宮妃那

七瀬悠月：長谷川育美

青海 陽：大久保瑠美

西野明日風：安済知佳

岩波蔵之介：阿座上洋平

山崎健太：宮粼雅也

◆公式メディア

公式サイト：https://chiramune.com/

公式X：@anime_chiramune

公式TikTok：chiramune_official