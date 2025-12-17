Novel Core¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤è¤êJESSE¡ÊRIZE / The BONEZ¡Ë¤òµÒ±é¤Ë·Þ¤¨¤¿¿·¶Ê¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡×Behind The Scenes¸ø³«
Novel Core¤¬¡¢2026Ç¯1·î14ÆüÈ¯Çä¤Î¥á¥¸¥ã¡¼4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù¤è¤ê¡¢RIZE¤ª¤è¤ÓThe BONEZ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¡¦JESSE¤òµÒ±é¤Ë·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)¡×À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ò¼ý¤á¤¿Behind The Scenes¤òËÜÆü¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢Novel Core¤Î¶¦Æ±À©ºî¼Ô¡¦JUGEM¤È¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Ð¥ó¥É¡¦THE WILL RABBITS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥®¥¿¡¼¡¦Yuya Kumagai¤È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦Yuki Uchimura¤é¤È¶¦¤ËÀ©ºî¡£ÏÄ¤ó¤À¥ê¥Õ¤È±ÔÍø¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Î¾å¤Ç¡¢Novel Core¤ÈJESSE¤¬¸ß¤¤¤Î»ý¤ÁÌ£¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò·Ò¤®¡¢¥í¥Ã¥¯¤È¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤¬¹âÅÅ°µ¤Ç¾×ÆÍ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Á¥å¡¼¥ó¤À¡£
º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Behind The Scenes¤Ï¡¢Novel Core¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³Ú¶Ê¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡×¤ÎÀ©ºî¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¡¢JESSE¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢¤½¤·¤ÆMusic Video»£±ÆÅöÆü¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü¤ò¼ý¤á¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Ã¥¯¤È¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤¬¹âÅÅ°µ¤Ç¾×ÆÍ¤¹¤ëËÜ³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÀ¤¤¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡¢À©ºî¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õµ¤´¶¤È¤È¤â¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤äÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️¡Ö¥Ó¥ê¥Ó¥ê feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)¡×
2025Ç¯12·î15Æü¡Ê·î¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://novelcore.lnk.to/BILIBILI
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPERFECTLY DEFECTiVE¡Ù
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://novelcore.lnk.to/PERFECTLYDEFECTiVE_PKG
¢§¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È
01.Overture for PERFECTLY DEFECTiVE
02.DiRTY NASTY
03.¥Ó¥ê¥Ó¥ê feat. JESSE (RIZE / The BONEZ)
04.¤¢¤ä¤È¤ê¥³¥ó¥Æ¥Ë¥å¡¼
05.¤ª¶â¤¬Â¤ê¤Ê¤¤
06.Wake Up! TOKYO
07.FRiENDS
08.Skit
09.2025.11.07 (demo)
10.HAPPY 365
11.HANERO!!!
12.C.O.R.E
13.EVER EVER GREEN
14.¥×¥é¥¤¥É
◾️¡ãBiRTH OF CORE: Lv.25¡ä
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡ËOPEN 17:30 / START 18:30
²ñ¾ì¡§¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø ¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó
03-3499-6669¡Ê·î¡¦¿å¡¦¶â 12:00¡Á16:00¡Ë
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á°Çä¤ê¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡Ë
°ìÈÌ¡¡\7,500¡ÊÀÇ¹þ)
³Ø³ä¡¡\6,500¡ÊÀÇ¹þ)
¤°ìÈÌÈ¯Çä ¡ÊÀèÃå¡Ë
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00 ~
https://eplus.jp/novelcore/
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢¨³Ø³ä¤ÏÆþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï±ÇÁü¼ýÏ¿¤ª¤è¤Ó¼Ì¿¿»£±ÆÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤¬²ñ¾ìÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¤Ë±Ç¤ê¤³¤à¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿±ÇÁü·¼Ì¿¿¤Ï¾¦ÉÊ²½¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÅù¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¸ø±éÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ·²ø²æÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï³Æ¼«¤ÎÀÕÇ¤¤È¤´È½ÃÇ¤Î¤â¤È¡¢½½Ê¬¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³«¾ì / ³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
◾️¡ãPERFECTLY DEFECTiVE TOUR 2026¡ä
¡¦2026Ç¯4·î15Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó
03-3499-6669 (·î¡¦¿å¡¦¶â 12:00¡Á16:00)
¡¦2026Ç¯5·î29Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ PENNY LANE24
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥é¥¤¥Ö
050-3504-8700 (Ê¿Æü11:00¡Á18:00)
¡¦2026Ç¯5·î31Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¡¦ÀçÂæ Rensa
OPEN 16:00 / START 17:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§GIP
GIP¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥à (https://www.gip-web.co.jp/t/info)
¡¦2026Ç¯6·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå BIGCAT
OPEN 17:00 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§YUMEBANCHI (Âçºå)
06-6341-3525 (Ê¿Æü12:00¡Á17:00)
¡¦2026Ç¯6·î7Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬ UNITEDLA
OPEN 17:00 / START 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ
0570-09-2424 (Ê¿Æü¡¦ÅÚÍË¡§11:00¡Á15:00)
¡¦2026Ç¯6·î19Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²° DIAMOND HALL
OPEN 18:00 / START 19:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
052-320-9100 (12:00¡Á18:00)
¡¦2026Ç¯6·î26Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦Ë½§PIT
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â´Þ¤à¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
¢¨³«¾ì / ³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â ¡¡¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
°ìÈÌ¡§\6,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³Ø³ä¡§\5,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¼õÉÕ
¡CORE HOUSEÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§¡Á12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
Novel Core Official Fan Club ¡ÈCOREHOUSE¡É : https://bmsg.shop/pages/novelcore-fc-members
¢B-TownÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¢¨Architect / Resident Î¾¥³¡¼¥¹ÂÐ¾Ý
¼õÉÕ´ü´Ö¡§12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¡Á2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
BMSG¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó ¡ÈB-Town¡É: https://bmsg.tokyo/b_town/
£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¡¡¡¡
https://eplus.jp/novelcore/
¤ºÇÂ®¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î6Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23:59¡¡¡¡
https://eplus.jp/novelcore/
¥ºÇ½ª¥×¥ì¥ª¡¼¥À¡¼¡ÊÃêÁª¡Ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
https://eplus.jp/novelcore/
¦°ìÈÌÈ¯Çä
3·î20Æü¡Ê¶â¡Ë12:00¡Á
¢§¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à
¢¨¹ØÆþËç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª°ì¿ÍÍÍ 1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¢¨Æþ¾ì¤ÏÀ°ÍýÈÖ¹æ½ç¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¢¾®³ØÀ¸°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×
¢¨³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ßÆþ¾ì»þ¤Ë³ØÀ¸¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï±ÇÁü¼ýÏ¿¤ª¤è¤Ó¼Ì¿¿»£±ÆÍÑ¤Î¥«¥á¥é¤¬²ñ¾ìÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢¤´Íè¾ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¤Ë±Ç¤ê¤³¤à¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¡¦¼Ì¿¿¤Ï¾¦ÉÊ²½¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÅù¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¸ø±éÃæ¤Ë¤ª¤±¤ë¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡¦²ø²æÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï³Æ¼«¤ÎÀÕÇ¤¤È¤´È½ÃÇ¤Î¤â¤È¡¢½½Ê¬¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
