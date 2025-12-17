映画『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』、俳優ゲストに工藤阿須加＆永尾柚乃＆松井玲奈が参戦！ 大スケールな時代劇の本予告も解禁
とにかく明るい安村とイワクラ（蛙亭）がダブル主演する映画『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』より、本予告が解禁となった。また、俳優ゲスト第1弾として、本家NHK大河ドラマ俳優である工藤阿須加、永尾柚乃、松井玲奈の出演も発表された。
【動画】『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』本予告
本作は、有吉弘行が映画監督になり、武将になりきった壁芸人たちにムチャブリをする『有吉の壁』の人気企画「アドリブ大河」を、まさかの映画化。2026年1月16日より3週間限定で全国公開される。さらに映画『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』も同時上映される。
有吉監督は多忙のため4シーンだけを担当し、残りはストーリーごと壁芸人たちに丸投げされるという、映画の常識を越えた超アドリブ企画。その中で1本の時代劇を作り上げる“命を懸けて挑む芸人たちの本気のアドリブから生まれる唯一無二の物語”が動き出す。
物語は、伝説の猿の師匠に刀を教わった剣士“宮本寂しい”（とにかく明るい安村）と“わり井直虎”（蛙亭・イワクラ）が主役。直虎の仕事は町の団子屋に団子を卸す業者をやっている…しか決まっていない。丸投げされたストーリーをオーディションで選ばれた壁芸人たちが全力で作りだし、有吉監督が先に撮ったエンディングとつながって最高の物語ができるのか？
本予告映像は、主人公の2人の剣士・宮本寂しいと、わり井直虎が、愛する師匠のかたきをとるため、「有壁隊」を結成し旅立つ場面からスタート。悪の組織「旅ガラス」に立ち向かう「有壁隊」の姿や、アドリブから生まれたとは思えないスケールで展開するアクションシーンが次々と映し出される。
壁芸人たちが大笑いして大団円…かと思いきや、物語は思いもよらぬ壮大なスケールへ…!? 誰も予想し得なかった未知の挑戦を予感させる予告編が完成した!!
さらに面白城の18人以外にも、有吉の壁劇場版全体を通じて総勢40名の壁芸人が出演することが決定した。また、俳優ゲスト第1弾として、正真正銘の本家NHK大河ドラマ俳優である工藤阿須加・永尾柚乃・松井玲奈が出演。一体どんな役どころで物語に絡んでくるのかこちらも要注目だ。
劇場公開を記念してグッズの発売も決定。劇場では劇場版アドリブ大河と京佳お嬢様と奥田執事の両A面表紙。現場スチール150点超えで名場面からオフショットまで秘蔵写真満載のパンフレットも発売される。
本作の公開を記念し、2022年6月に公開された『有吉の壁 カベデミー賞 THE MOVIE』が、期間限定でTVerにて配信されることが決まった。有吉からのムチャぶりからテキトーに話したことがわずか2ヵ月で映画化された「アドリブ大河」の前身となる四つのオムニバス作品だ。
映画『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』は、2026年1月16日より3週間限定で全国公開。
【動画】『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』本予告
本作は、有吉弘行が映画監督になり、武将になりきった壁芸人たちにムチャブリをする『有吉の壁』の人気企画「アドリブ大河」を、まさかの映画化。2026年1月16日より3週間限定で全国公開される。さらに映画『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』も同時上映される。
物語は、伝説の猿の師匠に刀を教わった剣士“宮本寂しい”（とにかく明るい安村）と“わり井直虎”（蛙亭・イワクラ）が主役。直虎の仕事は町の団子屋に団子を卸す業者をやっている…しか決まっていない。丸投げされたストーリーをオーディションで選ばれた壁芸人たちが全力で作りだし、有吉監督が先に撮ったエンディングとつながって最高の物語ができるのか？
本予告映像は、主人公の2人の剣士・宮本寂しいと、わり井直虎が、愛する師匠のかたきをとるため、「有壁隊」を結成し旅立つ場面からスタート。悪の組織「旅ガラス」に立ち向かう「有壁隊」の姿や、アドリブから生まれたとは思えないスケールで展開するアクションシーンが次々と映し出される。
壁芸人たちが大笑いして大団円…かと思いきや、物語は思いもよらぬ壮大なスケールへ…!? 誰も予想し得なかった未知の挑戦を予感させる予告編が完成した!!
さらに面白城の18人以外にも、有吉の壁劇場版全体を通じて総勢40名の壁芸人が出演することが決定した。また、俳優ゲスト第1弾として、正真正銘の本家NHK大河ドラマ俳優である工藤阿須加・永尾柚乃・松井玲奈が出演。一体どんな役どころで物語に絡んでくるのかこちらも要注目だ。
劇場公開を記念してグッズの発売も決定。劇場では劇場版アドリブ大河と京佳お嬢様と奥田執事の両A面表紙。現場スチール150点超えで名場面からオフショットまで秘蔵写真満載のパンフレットも発売される。
本作の公開を記念し、2022年6月に公開された『有吉の壁 カベデミー賞 THE MOVIE』が、期間限定でTVerにて配信されることが決まった。有吉からのムチャぶりからテキトーに話したことがわずか2ヵ月で映画化された「アドリブ大河」の前身となる四つのオムニバス作品だ。
映画『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』は、2026年1月16日より3週間限定で全国公開。