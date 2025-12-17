「最近髪マンネリ中（涙）」ならマネ推奨！【40・50代の最旬ヘア】ってこんなシャレてる♡

40・50代の髪を今っぽく見せるには、レイヤーの入れ方やスタイリング、ハイライトなどで軽さと立体感をほどよく調整するのがポイント。また、カラーのトーンや毛先の動きでも印象が変わるため、少しの変化でも新鮮さが加わります。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、マンネリを打破できそうな、最旬の大人ヘアをご紹介します。

くすみブラウンのレイヤーミディ

くすみブラウンをベースにしたレイヤーミディ。トップには丸みを残しつつ、ベースは外ハネでラフに仕上げています。レイヤーの位置が高めなので、全体に空気が入ったような軽さが出てほんのりウルフっぽいシルエットに。カジュアルな動きが加わることで、長さを変えなくても印象をアップデートしやすいデザインです。

ナチュラルブラウンのボブレイヤー

ナチュラルブラウンが艶やかに映えるボブレイヤー。トップはストレートタッチでふんわり、ベースは外ハネで軽く抜け感を出しています。ぷつっとしたラインを残しているため、ラフすぎず上品さもキープ。肩につかない長さでも動きが出しやすく、大人らしい落ち着きと今っぽさがほどよく両立しています。

くすみベージュのエアリーミディ

くすみベージュが柔らかく見えるミディアムレイヤー。高い位置からレイヤーを入れて毛束を重ねることで、ふんわりとした立体感が生まれます。トップは自然に内へ、ベースは軽やかに外へ流れるデザインで、毛先の厚みを残しながらも動きが楽しめます。落ち着いた色味でも重さを感じさせないのも魅力です。

細めハイライトのこなれボブ

暗めベースにブラウン系のハイライトを散らしたボブ。細めでコントラスト控えめのハイライトなので、派手にならず自然に奥行きが出ています。ぷつっとカットのラインをいかしつつ、程よく動きをつけられる仕上がりも◎ 大人の髪にすっとなじんでくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@altinaprivate_official様、@kitadani_koujiro様、@kaihatsu_tomoya様、@sakosakosakosako様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里