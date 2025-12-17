Re:nameが、結成日となる2026年3月25日に大阪城音楽堂でフリーライブ開催することを発表した。

結成10周年を記念するバンド史上最大規模の単独ライブで、入場は無料となっている。

同日にはニューアルバム『1626』のリリースも発表されている。2016年に当時16歳だった現メンバー3人で結成して、全員2026年で26歳になるという、10周年をストレートに感じさせる記念碑的なアルバムになるという。本日より、アルバムから「MUCHU」の先行配信もスタートした。

アルバムジャケット写真

また、バンド史上最大規模のワンマンツアーとなる東名阪クアトロツアーの開催も発表されている。現在、最速先行受付中なので、ぜひチェックしてほしい。

なおRe:nameは、2026年の結成10年に向けた「“SIXTEEN + TEN”プロジェクト」を展開中。11月に「TWO MAN SERIES」のゲストアーティストも発表され、2026年1月24日大阪・ESAKA MUSEにthe paddles、2月13日東京・渋谷WWWにw.o.d.を迎えて開催される。こちらのチケットも12月20日から一般発売される。

◾️大阪城音楽堂フリーライブ情報 2026年3月25日（水）大阪城音楽堂

開場 18:00 / 開演 19:00 / 終演 20:00予定

入場無料

※入場順など詳細は追ってアナウンスさせていただきます。 ▼ステッカー付き入場予約フォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoYKWirHsjtq6BWkh5gZlnWScCENGscenesTJ-stLYBIqpxA/viewform

※ご応募いただかなくてもご来場は可能です。 ▼Re:name結成10周年特設サイト

https://renamejpn10th.jp/

◾️アルバム『1626』 2026年3月25日（水）リリース

配信：https://lnk.to/rename_1626

Pre-add / Pre-saveキャンペーン：https://lnk.to/rename_1626

CD予約：https://lnk.to/rename_1626 ▼デジタル版収録曲

1.MUCHU

2.Bedroom Angel

3.愛はきっとLonely

4.i don’t wanna

5.OTHER SIDE

6.Vintage Car

7.Forever Always

8.one room ▼CD版収録曲

PCCI-00032 3,000円（税込） 1.MUCHU

2.Bedroom Angel

3.愛はきっとLonely

4.i don’t wanna

5.OTHER SIDE

6.Vintage Car

7.Forever Always

8.one room

9.KISS ME HONEY （CDのみのbonus track）

10.I’ve （CDのみのbonus track）

◾️＜LIVE TOUR 2026 “SIXTEEN + TEN”＞ ◆TWO MAN SERIES

2026年1月24日（土）大阪・ESAKA MUSE

アーティスト：Re:name / Guest : the paddles

時間：開場 17:30 / 開演 18:00

料金：4,400円（税込）※ドリンク代別途要 問い合わせ：HEADLINE：06-6809-5858 2026年2月13日（金）東京・渋谷WWW

アーティスト：Re:name / Guest : w.o.d.

時間：開場 18:30 / 開演 19:00

料金：4,400円（税込） ※ドリンク代別途要 問い合わせ：VINTAGE ROCK std.：03-5787-5350 ▼チケット情報

一般発売：2025年12月20日（土）12:00〜 ◆ONE MAN SERIES

＜Re:name 東名阪クアトロワンマンツアー2026＞

2026年5月23日（土）大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

開場 17:00 / 開演 18:00

料金：4,400円（税込） ※ドリンク代別途要 問い合わせ：キョードーインフォメーション：0570-200-888 2026年5月30日（土）東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

開場 17:00 / 開演 18:00

料金：4,400円（税込）※ドリンク代別途要 問い合わせ：VINTAGE ROCK std.：03-5787-5350 2026年6月14日（日）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

開場 17:00 / 開演 18:00

料金：4,400円（税込）※ドリンク代別途要 問い合わせ：JAIL HOUSE：052-936-6041 ▼チケット情報

・オフィシャル最速先行

受付期間：〜2026年1月5日（月）23:59

受付URL： https://w.pia.jp/t/rename-tour26/

◾️その他ライブ情報 2025年12月26日（金）RADIO CRAZY会場インテックス大阪内 スカイプラザ(大阪)

＜FM802 RADIO CRAZY 2025 ストリートライブ企画 “レディ天”＞

時間： 14:50-15:05

※観覧はRADIO CRAZY入場者対象となります。

※撮影okのライブとなります。

詳細：https://radiocrazy.fm/