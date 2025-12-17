◆第７６回全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１（１２月１７日、川崎競馬場・ダート１６００メートル、稍重）

２０２３年にフォーエバーヤングが制した２歳ダート路線の頂上決戦に９頭が出走し、２番人気のパイロマンサー（牡、栗東・吉村圭司厩舎、父パイロ）が、無傷３連勝でＪｐｎ１初勝利を飾った。道中は２番手から進め、最後の直線ではベストグリーンとの叩き合いで相手を突き離し、ゴール前ではタマモフリージアの追い込みを首差でしのいだ。岩田望来騎手、吉村調教師はともに初勝利となった。勝ちタイムは１分４４秒２。

同馬は１０月に京都・ダート１８００メートルで２馬身差をつけてデビュー勝ち。先月、２戦目となった、もちの木賞ではゴール前で差し切っており、今回、待望のビッグタイトル獲得となった。

同レースは、ケンタッキーダービー（現地時間２０２６年５月２日、米国チャーチルダウンズ競馬場・ダート２０００メートル）の出走馬選定ポイントシリーズ「ＪＡＰＡＮ ＲＯＡＤ ＴＯ ＴＨＥ ＫＥＮＴＵＣＫＹ ＤＥＲＢＹ」対象レースの１つ（ほかにカトレアＳ、ヒヤシンスＳ、伏竜Ｓ）。

３番人気だったＪＲＡのタマモフリージア（田口貫太騎手）が最後に力強く伸びて首差２着。１番人気のホッカイドウ所属馬ベストグリーン（小野楓馬騎手）が３着だった。

田口貫太騎手（タマモフリージア＝２着）「人気馬の後ろにつけ、いい形で外に出せた。よく伸びたし、牡馬を相手にいい走りができた」

小野楓馬騎手（ベストグリーン＝３着）「２コーナーで少し噛んだことで、最後の伸びは欠いたが差はわずか。力負けではない」

笹川翼騎手（アヤサンジョウタロ＝４着）「内のいいところを通れた。力がないとできない走りだった。来年が楽しみ」

矢野貴之騎手（コスモギガンティア＝５着）「乗り難しさが出てきて外に張っていた。それでも、しまいは伸びたし、馬は良くなっている」