「第76回全日本2歳優駿」（Jpn1）が17日、川崎競馬場で行われた。2番人気のパイロマンサーが直線の叩き合いを制して重賞初制覇。デビューから無傷3連勝でビッグタイトルを手に入れた。

京都1800メートルで2連勝して大舞台に駒を進めてきたパイロマンサー。4コーナーで先頭に立つと、直線でベストグリーン、タマモフリージアとの叩き合いを制した。無敗馬による接戦をものにして、2歳ダート王の称号を手に入れた。

岩田望は「ナイターも左回りも初めてで、本当に戸惑っていた。その中でよく走ってくれて最後もしのいでくれた」とパートナーをねぎらった。

吉村師も「道営の馬（ベストグリーン）が持ったまま並んできたので強いかなと思って見ていたが、何とかしのいでくれて勝負根性を出してくれた」と愛馬を称えた。

次走については「オーナーとUAEダービー（26年3月28日、メイダン）に行きたいという話をしている」（吉村師）。一昨年の全日本2歳優駿を制し、世界へと飛躍したフォーエバーヤングに続けるか。砂の名門・ゴドルフィンから新たに誕生したスターの動向から目が離せない。（大沢 太久）