放送作家でタレントの野々村友紀子氏(51)が17日放送のフジテレビ系「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。家事分担をめぐり夫でお笑いコンビ「2丁拳銃」川谷修士(51)に伝えていることを明かした。

この日の放送は「パートナーと長続きする16の方法」がテーマ。家庭内ルールの話題となり、野々村氏は夫・川谷が洗濯物を畳む作業を担当していると明かした。

その行動について「うれしい」とした上で「でも私のパンツだけは触らないで欲しいと伝えている」と言及。その理由について「やっぱりパンツはミステリアスでいたいので。じっと見られるの嫌じゃないですか」と説明。司会の明石家さんまはうずくまって爆笑していた。

これに、スタジオの男性陣が反論。さんまは「見てないよ！そんないつまでもミステリアスやとか(思わない)」と強調した。

野々村氏は「夫には私のパンツを見たらよけておいてと伝えている。そうしたら、私のパンツを畳むたびに“うわっ！”って四方に放り投げるようになった」とやや不満げ。共演者から「言いつけを守ってるんだからいいじゃないですか」とツッコまれていた。